Kamboçya’daki mağarada bilinmeyen dünya ortaya çıktı: Uçan yılan ve birçok yeni canlı türü keşfedildi
Kamboçya'daki kireçtaşı mağaralarında yürütülen araştırmalarda, uçan yılan, turkuaz engerek ve hayalet gekolar dahil çok sayıda yeni tür keşfedildi. 64... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T18:10+0300
Kamboçya’daki kireçtaşı mağaralarında yürütülen araştırmalarda, uçan yılan, turkuaz engerek ve hayalet gekolar dahil çok sayıda yeni tür keşfedildi. 64 mağarada yapılan çalışmalar, bölgenin evrimsel “ada laboratuvarı” gibi işlediğini ortaya koyarken, ekosistemlerin endüstriyel tehdit altında olduğu uyarısı yapıldı.
Kamboçya’nın derin kireçtaşı mağaralarında yürütülen bilimsel çalışmalar, daha önce hiç tanımlanmamış çok sayıda canlı türünü gün yüzüne çıkardı. Battambang eyaletinde gerçekleştirilen saha araştırmalarında, uçan yılan, turkuaz renkli bir çukur engereği, çeşitli geko türleri, iki mikro salyangoz ve iki kırkayak türünün keşfedildiği bildirildi.
64 mağarada kapsamlı araştırma
CNN International’ın aktardığına göre, Kasım 2023 ile Temmuz 2025 arasında toplam 64 mağarada inceleme yapan bilim insanları, bölgenin eşsiz bir biyolojik izolasyona sahip olduğunu belirledi.
Araştırmayı yürüten Fauna & Flora kuruluşu, her bir mağara sistemini evrimin kendi kurallarını yazdığı birer “ada laboratuvarı” olarak tanımladı.
“Doğa aynı deneyi tekrar ediyor”
Çalışmanın başındaki biyolog Prof. Lee Grismer, mağaraların evrimsel açıdan benzersiz bir yapı sunduğunu vurgulayarak, “Bu alanlar, doğanın aynı deneyi birbirinden bağımsız şekilde defalarca gerçekleştirdiği sahneler gibi” değerlendirmesinde bulundu.
Uzmanlara göre, izolasyon sayesinde türler milyonlarca yıl boyunca farklı evrimsel yollar izledi.
Gece operasyonlarıyla keşfedildi
Araştırma ekipleri, canlıların en aktif olduğu anları yakalamak için gece saatlerinde meşalelerle saha çalışmaları yürüttü.
Bu çalışmalar sırasında yalnızca yeni türler değil, aynı zamanda nesli tehlike altındaki Sunda pangolini ve yeşil tavus kuşu gibi türler de gözlemlendi.