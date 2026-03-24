Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/nasa-ayda-us-kuracak-1104471594.html
NASA, Ay'da üs kuracak
NASA, Ay'da üs kuracak
Sputnik Türkiye
NASA, Ay'da kalıcı insan varlığı için üç aşamalı üs planını açıkladı. Gateway projesi askıya alınırken, ajans odağını Ay yüzeyinde enerji, iletişim ve yaşam... 24.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-24T17:57+0300
2026-03-24T17:57+0300
yaşam
nasa
ay
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103359597_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_876ffcd72b41221ac16e987cb5f31c21.png
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturmak amacıyla kademeli üs kurma planını resmen açıkladı. Ajans, daha önce Ay yörüngesinde kurulması planlanan Gateway istasyonu projesini askıya alarak, stratejik odağını doğrudan Ay yüzeyinde sürdürülebilir altyapı kurmaya çevirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260324/dunya-hava-kirliligi-raporu-aciklandi-pakistan-zirvede-1104467647.html
ay
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/09/1103359597_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_72f949855553e7769b0b8a889afb652c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nasa, ay, abd
nasa, ay, abd

NASA, Ay'da üs kuracak

17:57 24.03.2026
Elon Musk, SpaceX'in Mars planını ertelediğini ve Ay'a odaklandığını açıkladı
Elon Musk, SpaceX’in Mars planını ertelediğini ve Ay’a odaklandığını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
NASA, Ay’da kalıcı insan varlığı için üç aşamalı üs planını açıkladı. Gateway projesi askıya alınırken, ajans odağını Ay yüzeyinde enerji, iletişim ve yaşam altyapısına çevirdi. Uluslararası iş birlikleriyle yürütülecek projede kalıcı yerleşim hedefleniyor.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay’da kalıcı bir insan varlığı oluşturmak amacıyla kademeli üs kurma planını resmen açıkladı. Ajans, daha önce Ay yörüngesinde kurulması planlanan Gateway istasyonu projesini askıya alarak, stratejik odağını doğrudan Ay yüzeyinde sürdürülebilir altyapı kurmaya çevirdi.

Gateway projesi askıya alındı

2024 yılında ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), NASA’nın Gateway projesinin “önemli zorluklarla” karşı karşıya olduğunu rapor etmişti.
Son açıklamada NASA, bu zorluklar nedeniyle Gateway’i mevcut haliyle durdurduğunu ve kaynaklarını Ay yüzeyinde kalıcı yaşamı mümkün kılacak sistemlere yönlendirdiğini duyurdu.

Üç aşamalı Ay üssü planı

NASA’nın açıkladığı strateji, üç aşamalı bir kurulum sürecine dayanıyor:
1. Aşama: Temel altyapı kurulumu
İlk etapta Ay yüzeyine gönderilecek araçlarla enerji üretimi, bilimsel araştırma sistemleri ve iletişim altyapısı kurulacak. Bu adım, gelecekteki insanlı görevlerin temelini oluşturacak.
2. Aşama: Yaşanabilir sistemler ve lojistik
İkinci aşamada, yaşanabilir modüller ve lojistik destek sistemleri devreye alınacak. NASA’nın bu süreçte uluslararası uzay ajanslarının geliştirdiği teknolojilerden de yararlanması planlanıyor.
3. Aşama: Kalıcı insan yerleşimi
Son aşamada ise Ay’da uzun süreli insan varlığı sağlanacak. Bu kapsamda çok amaçlı yaşam alanları, ulaşım sistemleri ve düzenli görev rotasyonlarıyla kalıcı Ay üssü hayata geçirilecek.

Uluslararası iş birliği vurgusu

NASA, projede yalnız hareket etmeyecek. Açıklamada, uygun ekipmanların yeniden kullanılacağı ve uluslararası ortaklarla iş birliği yapılacağı özellikle vurgulandı. Bu yaklaşım, maliyetlerin azaltılması ve teknolojik kapasitenin artırılması açısından kritik görülüyor.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2026
YAŞAM
Dünya hava kirliliği raporu açıklandı: Pakistan zirvede
16:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала