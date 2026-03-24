NASA, Ay'da üs kuracak

NASA, Ay’da kalıcı insan varlığı için üç aşamalı üs planını açıkladı. Gateway projesi askıya alınırken, ajans odağını Ay yüzeyinde enerji, iletişim ve yaşam... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T17:57+0300

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay’da kalıcı bir insan varlığı oluşturmak amacıyla kademeli üs kurma planını resmen açıkladı. Ajans, daha önce Ay yörüngesinde kurulması planlanan Gateway istasyonu projesini askıya alarak, stratejik odağını doğrudan Ay yüzeyinde sürdürülebilir altyapı kurmaya çevirdi.Gateway projesi askıya alındı2024 yılında ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), NASA’nın Gateway projesinin “önemli zorluklarla” karşı karşıya olduğunu rapor etmişti.Son açıklamada NASA, bu zorluklar nedeniyle Gateway’i mevcut haliyle durdurduğunu ve kaynaklarını Ay yüzeyinde kalıcı yaşamı mümkün kılacak sistemlere yönlendirdiğini duyurdu.Üç aşamalı Ay üssü planıNASA’nın açıkladığı strateji, üç aşamalı bir kurulum sürecine dayanıyor:1. Aşama: Temel altyapı kurulumuİlk etapta Ay yüzeyine gönderilecek araçlarla enerji üretimi, bilimsel araştırma sistemleri ve iletişim altyapısı kurulacak. Bu adım, gelecekteki insanlı görevlerin temelini oluşturacak.2. Aşama: Yaşanabilir sistemler ve lojistikİkinci aşamada, yaşanabilir modüller ve lojistik destek sistemleri devreye alınacak. NASA’nın bu süreçte uluslararası uzay ajanslarının geliştirdiği teknolojilerden de yararlanması planlanıyor.3. Aşama: Kalıcı insan yerleşimiSon aşamada ise Ay’da uzun süreli insan varlığı sağlanacak. Bu kapsamda çok amaçlı yaşam alanları, ulaşım sistemleri ve düzenli görev rotasyonlarıyla kalıcı Ay üssü hayata geçirilecek.Uluslararası iş birliği vurgusuNASA, projede yalnız hareket etmeyecek. Açıklamada, uygun ekipmanların yeniden kullanılacağı ve uluslararası ortaklarla iş birliği yapılacağı özellikle vurgulandı. Bu yaklaşım, maliyetlerin azaltılması ve teknolojik kapasitenin artırılması açısından kritik görülüyor.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

