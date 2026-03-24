NASA, Ay'da üs kuracak
Elon Musk, SpaceX'in Mars planını ertelediğini ve Ay'a odaklandığını açıkladı
NASA, Ay’da kalıcı insan varlığı için üç aşamalı üs planını açıkladı. Gateway projesi askıya alınırken, ajans odağını Ay yüzeyinde enerji, iletişim ve yaşam altyapısına çevirdi. Uluslararası iş birlikleriyle yürütülecek projede kalıcı yerleşim hedefleniyor.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay’da kalıcı bir insan varlığı oluşturmak amacıyla kademeli üs kurma planını resmen açıkladı. Ajans, daha önce Ay yörüngesinde kurulması planlanan Gateway istasyonu projesini askıya alarak, stratejik odağını doğrudan Ay yüzeyinde sürdürülebilir altyapı kurmaya çevirdi.
Gateway projesi askıya alındı
2024 yılında ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), NASA’nın Gateway projesinin “önemli zorluklarla” karşı karşıya olduğunu rapor etmişti.
Son açıklamada NASA, bu zorluklar nedeniyle Gateway’i mevcut haliyle durdurduğunu ve kaynaklarını Ay yüzeyinde kalıcı yaşamı mümkün kılacak sistemlere yönlendirdiğini duyurdu.
Üç aşamalı Ay üssü planı
NASA’nın açıkladığı strateji, üç aşamalı bir kurulum sürecine dayanıyor:
1. Aşama: Temel altyapı kurulumu
İlk etapta Ay yüzeyine gönderilecek araçlarla enerji üretimi, bilimsel araştırma sistemleri ve iletişim altyapısı kurulacak. Bu adım, gelecekteki insanlı görevlerin temelini oluşturacak.
2. Aşama: Yaşanabilir sistemler ve lojistik
İkinci aşamada, yaşanabilir modüller ve lojistik destek sistemleri devreye alınacak. NASA’nın bu süreçte uluslararası uzay ajanslarının geliştirdiği teknolojilerden de yararlanması planlanıyor.
3. Aşama: Kalıcı insan yerleşimi
Son aşamada ise Ay’da uzun süreli insan varlığı sağlanacak. Bu kapsamda çok amaçlı yaşam alanları, ulaşım sistemleri ve düzenli görev rotasyonlarıyla kalıcı Ay üssü hayata geçirilecek.
Uluslararası iş birliği vurgusu
NASA, projede yalnız hareket etmeyecek. Açıklamada, uygun ekipmanların yeniden kullanılacağı ve uluslararası ortaklarla iş birliği yapılacağı özellikle vurgulandı. Bu yaklaşım, maliyetlerin azaltılması ve teknolojik kapasitenin artırılması açısından kritik görülüyor.