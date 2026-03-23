İran, ‘yenilmez’ diye nitelenen F-35’i düşürdü mü? Neler biliniyor?

Geçen hafta bir ABD F-35 savaş uçağının acil iniş yapması, iki kaynağa göre İran ateşiyle vurulduğu iddiasını gündeme getirdi. Doğrulanırsa bu, savaşta F-35’in vurulduğu ilk olay olmuş olacak.

2026-03-23T16:37+0300

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Tim Hawkins, uçağın güvenli şekilde indiğini ve pilotun durumunun stabil olduğunu açıkladı.İran Devrim Muhafızları ise bir ABD uçağını hedef aldıklarını duyurdu. Bazı haberlere göre pilot şarapnel yarası aldı ve uçak yerden açılan ateşle vuruldu. İran’ın yarı-resmi Tasnim Ajansı, hava savunma sistemlerinin F-35’i vurduğunu gösterdiğini iddia ettiği görüntüler paylaştı.‘Hayalet’ saldırı uçağıF-35 Lightning II, Lockheed Martin tarafından üretilen ve “dünyanın en gelişmiş savaş uçağı” iddiasıyla tanıtılan hayalet saldırı uçağı.ABD yetkilileri henüz F-35’in vurulduğunu doğrulamadı. F-35’ler 2018’den beri operasyonlarda kullanılıyor, ancak düşürüldüğüne dair teyitli bir vaka bulunmuyor.‘Yenilmez olmadığını gösterir’Uzmanlar, iddia doğruysa bunun F-35’in de ‘yenilmez’ olmadığını göstereceğini belirtiyor.Savaş boyunca ABD’nin kayıpları arasında 12 MQ-9 Reaper insansız hava aracı, 5 KC-135 yakıt ikmal uçağı ve bazı F-15E’ler bulunuyor. İran tarafında ise çatışmalar nedeniyle 1.444 kişi yaşamını yitirdi, 18.551 kişi yaralandı.

f-35 düştü mü, f35'i iran mı düşürdü, f-35'in düştüğü ilk olay, abd-iran savaşı, savaş, haberler, f-35 haberleri, iran misillemeleri, dünya haberleri