7 köpeğin kaçışı olay oldu: Kilometrelerce yürüyüp evlerine dönerken videoları çekildi, 250 milyona yakın izlendi

Çin’de kaçırıldıkları iddia edilen 7 köpeğin alıkonuldukları yerden birlikte kaçıp kilometrelerce yol yürüyerek evlerine dönme çabaları, sosyal medyada büyük... 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T12:56+0300

Çin’in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde kaydedilen ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, 7 köpeğin ekip halinde bir otoyolda ilerlediği anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Video kısa sürede 230 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.Köpeklerin, rastgele dolaşan hayvanlar gibi değil birlikte hareket eden organize bir grup gibi davrandığı dikkat çekti. Videoda köpeklerin, yaralı olduğu belirtilen bir Alman kurdunun etrafında koruyucu şekilde ilerlediği, grubun önündeki küçük ırk Corgi’nin sık sık geri dönerek diğerlerini kontrol ettiği ve grubun lideri gibi davrandığı görüldü. Köpekler arasında ayrıca Golden Retriever, Labrador ve Pekinez gibi türlerin de bulunduğu ifade edildi.Ancak köpeklerin hikayesi videoya olan ilgiyi daha da artırdı.Birlikte kaçtılar, birlikte hayatta kaldılarGörüntüleri paylaşan kişinin köpekleri güvenli bir alana yönlendirmeye çalıştığı ancak onların çağrılara yanıt vermediği belirtildi. Bunun üzerine görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı ve yetkililere çağrı yapıldığı aktarıldı.Yerel bir hayvan koruma grubunun devreye girerek köpekleri bulmak için gönüllüler ve drone desteğiyle arama çalışması başlattığı ifade edildi.Yapılan çalışmalar sonucunda, köpeklerin aynı köyden olduğu ve genellikle birlikte dolaşan bir grup olduklarının tespit edildiği belirtildi.Yetkililerin açıklamasına göre köpeklerin tamamının sahiplerine ulaştırıldığı ve üç farklı haneye ait olduklarının belirlendiği aktarıldı. Köpeklerin bulunduğu noktanın köylerine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi.Sahiplerinden birinin, “Onların geri dönmesi büyük şans, yoksa yenilebilirlerdi” sözlerinin dikkat çektiği belirtildi.Kaçırılma iddiası ve tartışmalarGönüllülerden bazılarının, köpeklerin bir köpek eti işletmesi için çalınmış olabileceğini öne sürdüğü aktarıldı. Kaçışın, taşındıkları bir araçtan gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.Çin’de köpek hırsızlığının suç sayıldığı, ancak ülke genelinde köpek eti tüketiminin tamamen yasak olmadığı bilgisi paylaşıldı. Bazı şehirlerde bu tür uygulamaların devam ettiği aktarıldı.

