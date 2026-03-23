https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/sosyal-medyayi-ikiye-bolen-goruntu-citlere-asilan-kostebekler-tartisma-yaratti-1104434182.html

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü: Çitlere asılan köstebekler tartışma yarattı

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü: Çitlere asılan köstebekler tartışma yarattı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de bir doğa yürüyüşçüsünün paylaştığı çitlere asılmış köstebek fotoğrafı sosyal medyada büyük tartışma başlattı. Kimileri bunu 'kırsal gerçeklik'... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T12:52+0300

2026-03-23T12:52+0300

2026-03-23T12:52+0300

yaşam

doğa

çiftçiler

köstebek

av

tarım

tepki

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104432808_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_17ab2c7269bc81e35f758a7b547d9949.png

İngiltere’de bir yürüyüş sırasında çekilen ve çitlere asılmış köstebekleri gösteren fotoğrafın sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fotoğrafı paylaşan Simon Lucas, gördüğü manzara karşısında hem şaşırdığını hem de merak ettiğini ifade etti.Lucas’ın, görüntüyü bir sosyal medya grubunda paylaşarak neden böyle yapıldığını sorduğu ve kısa sürede yüzlerce yorum aldığı belirtildi. Tartışmanın, özellikle şehirde yaşayanlar ile kırsalda yaşayanlar arasında keskin şekilde ayrıştığı aktarıldı.Kırsal gelenek mi, rahatsız edici görüntü mü?Fotoğrafta, köstebeklerin tel çitlere burunlarından asıldığı ve bu görüntünün birçok kişi için rahatsız edici bulunduğu ifade edildi.Bazı kullanıcıların bu durumu 'kırsal hayatın bir parçası' olarak savunduğu, özellikle çiftçilerin bunu yıllardır uyguladığını dile getirdiği aktarıldı.Diğer tarafta ise şehirde yaşayan birçok kişinin görüntüyü 'ürkütücü' ve 'üzücü' bulduğu, hayvanlara yönelik gereksiz bir sertlik olarak değerlendirdiği belirtildi.Lucas’ın da “İnsanların bu kadar güçlü tepki vereceğini beklemiyordum” dediği ifade edildi.Çiftçiler neden yapıyor?Köstebeklerin, tarım arazilerinde zararlı olarak görüldüğü ve toprağın altını kazarak ürünlere zarar verebildiği belirtildi.Çiftçilerin, yakalanan köstebekleri çitlere asarak hem kaç tane yakalandığını göstermek hem de yapılan işi belgelemek amacı taşıdığı aktarıldı.Bazı köstebek avcılarının, bu yöntemin aynı zamanda çevredeki diğer çiftçilere referans niteliği taşıdığını söylediği ifade edildi.Bu uygulamanın uzun yıllardır sürdüğü, bazı kişilerin ise artık bu yöntemi kullanmak yerine farklı yollar tercih ettiği belirtildi.Doğa ve etik tartışması büyüyorDoğa koruma uzmanlarının, köstebeklerin ekosistem için önemli olduğunu ve toprağı havalandırarak fayda sağladığını dile getirdiği aktarıldı.Ancak aynı uzmanların, tarım alanlarında kontrolün tamamen reddedilmediğini, asıl tartışmanın kullanılan yöntemler üzerinde yoğunlaştığını ifade ettiği belirtildi.Bazı kişilerin köstebeklerin bu şekilde sergilenmesini “eski ve gereksiz bir yöntem” olarak değerlendirdiği aktarıldı.Buna karşılık, kırsalda yaşayanların ise bu tür uygulamalara dışarıdan müdahale edilmesine tepki gösterdiği ve geleneksel yaşam tarzlarının korunmasını istediği ifade edildi.

doğa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğa, çiftçiler, köstebek, av, tarım, tepki