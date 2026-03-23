İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
MEB duyurdu: LGS başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Haziran 2026’da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. Buna göre başvurular 23 Mart–10... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
19:36 23.03.2026
Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Haziran 2026’da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. Buna göre başvurular 23 Mart–10 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak, okul müdürlükleri başvuruları 13 Nisan’a kadar onaylayacak.
LGS kapsamında 14 Haziran’da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, bugünden itibaren 10 Nisan’a kadar e-Okul üzerinden alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınav giriş belgeleri 3 Haziran’da yayımlanacak, sonuçlar ise 10 Temmuz’da açıklanacak. Tercih süreci 13–24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları 5 Ağustos’ta ilan edilecek.
Bu yıl ilk kez iki oturum arasında talep eden öğrencilere beslenme paketi verilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ek süre ve farklı uygulamalar da kılavuzda yer aldı.
Sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturumda 50 soru için 75 dakika, ikinci oturumda ise 40 soru için 80 dakika süre verilecek.
