https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/lgs-tarihi-aciklandi-1100794991.html
LGS tarihi açıklandı: Milli Eğitim Bakanı duyurdu
LGS tarihi açıklandı: Milli Eğitim Bakanı duyurdu
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T15:56+0300
2025-11-06T15:56+0300
2025-11-06T16:03+0300
türki̇ye
liseye geçiş sistemi (lgs)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090034828_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e7438c568084b9e9d29ecb1c7037c277.jpg
Liseye hazırlanan öğrencilerin merakla beklediği tarih açıklandı.LGS ne zaman yapılacak? 2026 LGS tarihiMilli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/bahceli-turkiyenin-belediyeler-basta-olmak-uzere-pek-alana-yayilan-hukuki-davalardan-suratle-1098504126.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090034828_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8fad8c657e4006fe92bfcaa0009900f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
liseye geçiş sistemi (lgs)
liseye geçiş sistemi (lgs)
LGS tarihi açıklandı: Milli Eğitim Bakanı duyurdu
15:56 06.11.2025 (güncellendi: 16:03 06.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
Liseye hazırlanan öğrencilerin merakla beklediği tarih açıklandı.
LGS ne zaman yapılacak? 2026 LGS tarihi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.