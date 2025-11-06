Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/lgs-tarihi-aciklandi-1100794991.html
LGS tarihi açıklandı: Milli Eğitim Bakanı duyurdu
LGS tarihi açıklandı: Milli Eğitim Bakanı duyurdu
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı. 06.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-06T15:56+0300
2025-11-06T16:03+0300
türki̇ye
liseye geçiş sistemi (lgs)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090034828_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e7438c568084b9e9d29ecb1c7037c277.jpg
Liseye hazırlanan öğrencilerin merakla beklediği tarih açıklandı.LGS ne zaman yapılacak? 2026 LGS tarihiMilli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250811/bahceli-turkiyenin-belediyeler-basta-olmak-uzere-pek-alana-yayilan-hukuki-davalardan-suratle-1098504126.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090034828_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8fad8c657e4006fe92bfcaa0009900f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
liseye geçiş sistemi (lgs)
liseye geçiş sistemi (lgs)

LGS tarihi açıklandı: Milli Eğitim Bakanı duyurdu

15:56 06.11.2025 (güncellendi: 16:03 06.11.2025)
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
Liseye hazırlanan öğrencilerin merakla beklediği tarih açıklandı.

LGS ne zaman yapılacak? 2026 LGS tarihi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2025
POLİTİKA
Bahçeli'den LGS ve sahte diploma açıklaması: 'Kara kampanyanın sinsi bir tertip olup olmadığı değerlendirilmelidir'
11 Ağustos, 14:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала