İranlı uzman: Gelişmiş füzeler kullandığımız şeklindeki iddialar doğru değil

Katar ile İran sınırı arasındaki mesafe 300 km'den azdır. Dolayısıyla, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bu mesafede orta ve uzun menzilli ‘gelişmiş’ balistik füzeler kullanması mantıklı değil. Bu saldırıda kullanılan füzeler Fateh ailesindendir. İran daha önce bu füzeleri, General (Kasım) Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki ABD askeri üssüne düzenlediği saldırıda kullanmıştı, füzeler ABD füze savunmasını aşarak hedeflerini başarıyla vurmuştu.