İranlı uzman: Gelişmiş füzeler kullandığımız şeklindeki iddialar doğru değil
Sputnik Türkiye
Meshkat Askeri Analiz Merkezi'nde savunma ve bölgesel güvenlik kıdemli analisti Arash Marzbanmehr, Sputnik'e demecinde Batı medyasının İran'ın 'gelişmiş... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T19:24+0300
i̇ran, i̇ran ordusu, ortadoğu, i̇ran silahlı kuvvetleri, uzman, analist, yorum, katar
Meshkat Askeri Analiz Merkezi’nde savunma ve bölgesel güvenlik kıdemli analisti Arash Marzbanmehr, Sputnik’e demecinde Batı medyasının İran'ın ‘gelişmiş füzeler’ kullandığı yönündeki iddialarını yalanladı.
"Bu medya iddiaları doğru olmayıp, Amerikan füze savunma sistemlerinin savunmasızlığını haklı çıkarmayı amaçlıyor" diyen Marzbanmehr, sözlerini şöyle sürdürdü:
Katar ile İran sınırı arasındaki mesafe 300 km'den azdır. Dolayısıyla, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bu mesafede orta ve uzun menzilli ‘gelişmiş’ balistik füzeler kullanması mantıklı değil. Bu saldırıda kullanılan füzeler Fateh ailesindendir. İran daha önce bu füzeleri, General (Kasım) Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki ABD askeri üssüne düzenlediği saldırıda kullanmıştı, füzeler ABD füze savunmasını aşarak hedeflerini başarıyla vurmuştu.
Fateh-110, İran Havacılık Endüstrileri Örgütü tarafından geliştirilen, 300-500 kilometre menzile sahip katı yakıtlı, karadan karaya, kısa menzilli taktik balistik füzedir.