Iraklı uzman: ABD’nin açıklamaları yükselen petrol fiyatlarını dizginleyemiyor
Iraklı uzman: ABD’nin açıklamaları yükselen petrol fiyatlarını dizginleyemiyor
Iraklı uzman el-Halbousi, ABD'nin İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların erteleneceği yönündeki son açıklamalarına rağmen piyasaların rahatlamadığını... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-23T21:35+0300
2026-03-23T21:35+0300
2026-03-23T21:35+0300
abd
Iraklı ekonomi uzmanı Ömer el-Halbousi, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları erteleme yönündeki açıklamalarına rağmen petrol fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini söyledi. El-Halbousi, piyasaların bu açıklamalara güvenmediğini ve bunları krizi çözmeye yönelik gerçek bir adım yerine baskıyı azaltma girişimi olarak algıladığını sözlerine ekledi.Benzer bir uygulamanın daha önce de görüldüğüne dikkat çeken el-Halbousi, “Piyasalar ve yatırımcılar bu tür açıklamaların gerçek değerinin farkındalar. Bunların amacı sorunu çözmek değil, geçici olarak istikrarı sağlamak ve ABD’nin müttefikleri arasındaki gerilimi düşürmektir” diye konuştu.El-Halbousi ayrıca Washington'un Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, ancak mevcut çatışmanın bu sistemin kırılganlığını ortaya çıkardığını vurguladı."Bu savaş, Amerika'nın bölgedeki müttefiklerini savunmadaki zayıflığını ortaya koydu” diyen uzman, İran'ın olası saldırılara karşılık olarak Körfez ülkelerindeki enerji tesislerine saldırma tehditlerinin ABD üzerinde ek baskı oluşturabileceğini vurguladı:ABD’nin tehditlere ve hatta fiili saldırılara geri dönebileceğini ifade eden el-Halbousi, “Hürmüz Boğazı, Harg Adası ve İran'ın enerji kaynaklarının önemi göz önüne alındığında, Washington tam kontrol sağlamak amacıyla yeniden baskı veya saldırılara başvurabilir” diye konuştu.Iraklı uzman, “Çatışmanın ana hedeflerine ulaşılıncaya kadar devam etmesi muhtemel olduğundan, piyasalar sürekli tedirginlik halinde kalıyor ve Trump'ın açıklamalarına güvenmiyor” ifadelerini kullandı.
abd, abd, i̇ran, ortadoğu, irak, ekonomist, yorum, donald trump, sputnik, hürmüz boğazı, harg adası, washington, körfez ülkeleri
Iraklı uzman: ABD’nin açıklamaları yükselen petrol fiyatlarını dizginleyemiyor
Iraklı uzman el-Halbousi, ABD’nin İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların erteleneceği yönündeki son açıklamalarına rağmen piyasaların rahatlamadığını ve yükselen petrol fiyatlarının durulmasına yol açmadığını belirtti.
Iraklı ekonomi uzmanı Ömer el-Halbousi, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları erteleme yönündeki açıklamalarına rağmen petrol fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini söyledi. El-Halbousi, piyasaların bu açıklamalara güvenmediğini ve bunları krizi çözmeye yönelik gerçek bir adım yerine baskıyı azaltma girişimi olarak algıladığını sözlerine ekledi.
Trump, açıklamalarını manipüle etmesiyle tanınıyor. Bu açıklamalar genellikle gerçek bir siyasi uzlaşma veya gerginliğin azaltılmasından ziyade piyasalar üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlıyor.
Benzer bir uygulamanın daha önce de görüldüğüne dikkat çeken el-Halbousi, “Piyasalar ve yatırımcılar bu tür açıklamaların gerçek değerinin farkındalar. Bunların amacı sorunu çözmek değil, geçici olarak istikrarı sağlamak ve ABD’nin müttefikleri arasındaki gerilimi düşürmektir” diye konuştu.
El-Halbousi ayrıca Washington'un Körfez ülkelerindeki müttefiklerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, ancak mevcut çatışmanın bu sistemin kırılganlığını ortaya çıkardığını vurguladı.
"Bu savaş, Amerika'nın bölgedeki müttefiklerini savunmadaki zayıflığını ortaya koydu” diyen uzman, İran'ın olası saldırılara karşılık olarak Körfez ülkelerindeki enerji tesislerine saldırma tehditlerinin ABD üzerinde ek baskı oluşturabileceğini vurguladı:
Bu tehditler, Washington'ın İran enerji altyapısına saldırmasını engelleyen bir diğer faktör haline geldi.
ABD’nin tehditlere ve hatta fiili saldırılara geri dönebileceğini ifade eden el-Halbousi, “Hürmüz Boğazı, Harg Adası ve İran'ın enerji kaynaklarının önemi göz önüne alındığında, Washington tam kontrol sağlamak amacıyla yeniden baskı veya saldırılara başvurabilir” diye konuştu.
Iraklı uzman, “Çatışmanın ana hedeflerine ulaşılıncaya kadar devam etmesi muhtemel olduğundan, piyasalar sürekli tedirginlik halinde kalıyor ve Trump'ın açıklamalarına güvenmiyor” ifadelerini kullandı.