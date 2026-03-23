Cezalar bile engel olamadı: 112'yi uçuruma düşen inek için helikopter isteyen de aradı 'eşimle barıştırın' diyen de
Türkiye'de 112'ye yapılan asılsız çağrılar hatları meşgul ederken, ineği uçuruma düştüğü için helikopter isteyende oluyor, dalga geçmek isteyen de. Asılsız ihbar yapanlara 18 bin 823 lira ceza uygulanırken, kasıtlı olarak 112'yi meşgul edenlere de 1882 lira ceza veriliyor.
112 Acil Yardım Hattı'nı gereksiz yere meşgul edenler hız kesmiyor. Sivas'ta da geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 616 bin 606 çağrı gelirken bunların yüzde 29'u vakaya dönüşmedi. Gelen çağrılar arasında uçurumdan düşen ineğini kurtarmak için Sikorsky helikopter isteyen de oldu, sigara paketini çaldırdığı için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından bunu kimin yaptığını öğrenmek isteyen de. Bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonunu isterken bazıları da vakit geçirmek için arama yapıyor.
Cezaların artması bile engellemiyor
Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Polat, asılsız ihbar yapanlara 18 bin 823 lira ceza uygulandığını kasıtlı olarak 112'yi meşgul edenlere de 1882 lira ceza verildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile telefonunu istediler
Çağrı merkezine ilginç çağrıların geldiğini anlatan Polat, "Bunlardan biri, eşiyle kavga edip uzaklaştırma kararı alan bir vatandaşımızın, bizi arayarak konferans kurdurup eşiyle barışma talebi bile var. Yine yaşlı bir vatandaşımızın emniyet birimine ısrarla bağlanıp sigortasının attığını, görevlilerin gelip kaldırmalarını istemesi gibi çağrı da var." dedi.
Ramazanda iftar saatini sormak için çağrı merkezinin arandığına dikkati çeken Polat, şunları kaydetti:
"Psikolojik sorunu olan ve alkolü olarak arayan birinin, kendilerini üç harflilerin kovaladığını söyleyerek jandarma ekibi talep etmesi, bir köyümüzde bulunan görme engelli vatandaşımızın dışarıya lavaboya çıkıp tekrar evinin kapısını, yolunu bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istemesi, sigara paketini çaldıran bir vatandaşımızın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından bunu kimin yaptığını öğrenmek istemesi gibi çağrılarımız var. Ramazanda personeli arayıp vakit geçirmek istemeleri, kapanan telefonunu açamayınca pin kodunu sormaları, yaşlı vatandaşlarımızın hastane randevusu istemeleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın numarasını istemeleri ve yağışlar sonrası köydeki suların bulanık aktığından ekip istemeleri gibi çağrılar geliyor."
Burada çok ölü var
Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Eğitim Sorumlusu Aynur Yıldırım ise gereksiz aramalar olduğu kadar gereksiz çağrıların da bulunduğunu dile getirerek şunları anlattı:
"Bunlardan biri de bir çocuğun yaptığı çağrıydı. Kendisi panik halinde bizi arayarak 'Burada çok ölü var' dedi. Daha sonra olayın ne olduğunu sorgulama gereği duyduk. Nerede, nasıl olduğunu sorduk. O da cevap olarak mezarlıkta olduğunu söyledi. Diğer yandan Sivas'ta iftar vaktinde belediye tarafından top atılıyor. Bu sesi duyunca bazı vatandaşlarımız bizi arayarak 'Savaş mı var?' diye soruyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi herhangi bir numara ya da sohbet hattı değil. Asıl ve gerekli olduğu zamanlarda aramak daha faydalı olur." ifadelerini kullandı.
Sikorsky helikopter istedi
Çağrı merkezindeki Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlisi Ebubekir Tağzade de burayı arayan vatandaşların kendileriyle hem acı hem de komik olayları paylaştıklarını belirtti.
AFAD görevlisi Kadir Yıldız ise "Bize de gelen ilginç çağrılar var. Vatandaşımızın birisi geçen günlerde arayarak, uçurumdan düşen ineğini kurtarmak için Sikorsky helikopter istedi. Öyle bir imkanımız olmadığı için yardımcı olamadık. Gelen çağrılarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bazen de laf anlatamıyoruz. Bazı talepler değerlendirilecek gibi değil. Yine de vatandaşımızı kırmadan, incitmeden durumu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
