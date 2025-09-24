https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/cezalar-bile-onlari-durduramadi-istanbulda-8-ayda-112ye-gelen-cagrilarin-yuzde-625i-asilsiz-cikti-1099622400.html

Cezalar bile onları durduramadı: İstanbul'da 8 ayda 112'ye gelen çağrıların yüzde 62.5'i asılsız çıktı

İstanbul'da 112 Acil Cağrı Merkezlerine bu yılın ilk sekiz ayında yapılan çağrıların yüzde 62.5'inin 'asılsız' olduğu ortaya çıktı. 24.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'da son verilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yılın ilk sekiz ayında 10 milyon 621 bin 42 adet çağrı geldi. Ama bunların yüzde 62.5'i asılsız çıktı. 15 bin lirayı bulan cezalar bile 'asılsız ihbarcıları' durduramadı. Asılsız çağrı sorunu devam ediyorİstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, idari yaptırımlar ve uyarılara rağmen "asılsız çağrı" sorununun devam ettiği vurgulandı. Paylaşımda veriler de paylaşılarak şu ifadelere yer verildi: "İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezlerimizde, 1 Ocak- 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 10 milyon 621 bin 42 adet çağrı karşılandı. Bunlardan 3 milyon 977 bin 852'si vakaya dönüşürken, vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 6 milyon 643 bin 190 oldu.Yılın ilk 8 ayında yapılan aramaların yüzde 62,5'i asılsız çıktı. Asılsız çağrı sorununa rağmen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen sağlık çağrılarına ortalama müdahale süresi 9 dakika 25 saniye olarak gerçekleşti. Vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz aramalarla meşgul etmemelerini rica ediyoruz."Asılsız çağrıya 15 bin TL ceza bile durdurmadıMayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul edenlere bin 500 TL, asılsız ihbarlarla ekiplerin bölgeye yönlendirilmesi halinde ise 15 bin TL para cezası uygulanıyor.

