İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
DMM, 'arabada telefon tutucu ve koku yasaklandı mı' sorusunu yanıtladı
DMM, 'arabada telefon tutucu ve koku yasaklandı mı' sorusunu yanıtladı
DMM, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla ilgili yaptığı açıklamada yeni uygulama esaslarını belirleyecek...
2026-03-23T18:00+0300
2026-03-23T18:00+0300
türki̇ye
dezenformasyonla mücadele merkezi
karayolları trafik kanunu
düzenleme
cep telefonu
yasak
ceza
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili , kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir" denildi. Çok sayıda yanıltıcı içerik dolaşıma sokuldu iddiası Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini açıklayan DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Açıklamada, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dezenformasyonla mücadele merkezi, karayolları trafik kanunu, düzenleme, cep telefonu, yasak, ceza
dezenformasyonla mücadele merkezi, karayolları trafik kanunu, düzenleme, cep telefonu, yasak, ceza

DMM, 'arabada telefon tutucu ve koku yasaklandı mı' sorusunu yanıtladı

18:00 23.03.2026
araç içi koku ve telefon
araç içi koku ve telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2026
DMM, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla ilgili yaptığı açıklamada yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmalarının hala devam ettiğini belirtti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili , kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir" denildi.

Çok sayıda yanıltıcı içerik dolaşıma sokuldu iddiası

Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini açıklayan DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. "
Açıklamada, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.
Araçlardaki ses ve görüntü sistemleri ne olacak? İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama
13 Mart, 10:51
