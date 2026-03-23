https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/dmm-arabada-telefon-tutucu-ve-koku-yasaklandi-mi-sorusunu-yanitladi-1104443746.html
DMM, 'arabada telefon tutucu ve koku yasaklandı mı' sorusunu yanıtladı
Sputnik Türkiye
DMM, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla ilgili yaptığı açıklamada yeni uygulama esaslarını belirleyecek... 23.03.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
dezenformasyonla mücadele merkezi
karayolları trafik kanunu
düzenleme
cep telefonu
yasak
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104443868_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_fc59df203a40c4538cf14951bbff8e9a.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104443868_130:0:1267:853_1920x0_80_0_0_40a66448cf3ff0771650dcc57ab9d9f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
DMM, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla ilgili yaptığı açıklamada yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmalarının hala devam ettiğini belirtti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili , kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir" denildi.
Çok sayıda yanıltıcı içerik dolaşıma sokuldu iddiası
Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini açıklayan DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. "
Açıklamada, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.