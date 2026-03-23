https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/dmm-arabada-telefon-tutucu-ve-koku-yasaklandi-mi-sorusunu-yanitladi-1104443746.html

DMM, 'arabada telefon tutucu ve koku yasaklandı mı' sorusunu yanıtladı

Sputnik Türkiye

DMM, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla ilgili yaptığı açıklamada yeni uygulama esaslarını belirleyecek... 23.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-23T18:00+0300

türki̇ye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104443868_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_fc59df203a40c4538cf14951bbff8e9a.jpg

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili , kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir" denildi. Çok sayıda yanıltıcı içerik dolaşıma sokuldu iddiası Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin sosyal medyada çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini açıklayan DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Açıklamada, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi, yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

