Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev: Rusya'nın rakipleri, kaynak ihracatçısı rolüne daha fazla değer verecek

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, küresel kaynak kıtlığı ve tedarik zinciri aksamaları ortamında Rusya'nın hem ortaklarının hem de rakiplerinin ülkenin kilit... 22.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-22T11:49+0300

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, X hesabından yaptığı paylaşımda küresel kaynak kıtlığı ve tedarik zinciri aksamaları ortamında Rusya'nın hem ortaklarının hem de rakiplerinin, ülkenin kilit kaynak ihracatçısı rolüne giderek daha fazla değer vereceğini ifade etti.Dmitriyev, "Dünya kıtlık çağına girerken ve küresel tedarik zincirleri çökerken, Rusya'nın hem ortakları hem de rakipleri, ülkenin dünyanın en büyük üç petrol, doğalgaz, helyum, gübre, tahıl ve diğer kritik kaynak ve ürün tedarikçisinden biri olarak oynadığı kilit rolü giderek daha fazla önemseyecek" ifadelerini kullandı.Basra Körfezi ülkelerinden küresel pazara petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen abluka altına alınmış olması nedeniyle, dünyanın birçok ülkesinde akaryakıt fiyatları yükselmiş durumda.

rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, basra körfezi, hürmüz boğazı, dünya, akaryakıt, x