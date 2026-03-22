Trump’tan Hürmüz Boğazı için İran’a 48 saat tehdidi
ABD Başkanı, İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmazsa İran'ın enerji tesislerini 'en büyük olandan başlayarak' hedef alacağını söyledi.
2026-03-22T09:27+0300
Trump’tan Hürmüz Boğazı için İran’a 48 saat tehdidi
09:08 22.03.2026 (güncellendi: 09:27 22.03.2026)
ABD Başkanı, İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmazsa İran’ın enerji tesislerini ‘en büyük olandan başlayarak’ hedef alacağını söyledi.
Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı deniz taşımacılığına yeniden açması için 48 saat süre verdiğini, aksi takdirde ülkenin enerji altyapısının yok edilmesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.
Bu açıklama, Tahran’ın şimdiye kadarki en yıkıcı saldırısını İsrail’e düzenlemesinin ardından geldi.
Ültimatom, ABD başkanının üç haftadır süren savaşın ardından askeri operasyonları azaltmayı düşündüğünü söylemesinden sadece bir gün sonra yapıldı. Bu sırada kritik petrol geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı fiilen kapalı kalmaya devam etti.
'Vurup yerle bir edeceğim'
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran 48 saat içinde boğazı tamamen yeniden açmazsa ABD’nin İran’daki elektrik santrallerini “vuracağını ve yerle bir edeceğini” yazdı. Paylaşım saatine göre bu süre pazartesi günü GMT 23.44’e (TSİ ile 02.44’e) denk geliyor. Ayrıca saldırıların “önce en büyük santralden başlayacağını” belirtti.
'İran'ı haritadan sildik'
Trump ayrıca İran'ı 'haritadan sildiğini' söyledi ve hedeflerine 'haftalar önce ulaştığı' ifadelerini kullandı.