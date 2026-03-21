https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/trump-gocmenlik-ve-gumruk-muhafaza-ekiplerini-havaalanlarina-gondermekle-tehdit-etti-1104408207.html
Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekiplerini havaalanlarına göndermekle tehdit etti: 'Sabırsızlanıyorum'
Sputnik Türkiye
ABD Donald Trump Demokratların, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) birimlerinin finansmanına dair anlaşmayı kabul etmemeleri halinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T20:37+0300
dünya
minnesota
gümrük muhafaza
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs)
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104262786_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_119cb1d14c5ec13a0f0c0bf1b190357d.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104262786_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4ba09d86460991d82fcf7119df54a8aa.jpg
minnesota, gümrük muhafaza, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs), donald trump
ABD Donald Trump Demokratların, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) birimlerinin finansmanına dair anlaşmayı kabul etmemeleri halinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerini Amerikan havaalanlarına göndereceğini dile getirdi.
ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı'nın kısmi kapanması 40 günü aşkın süredir devam ediyor ve en çok etkilenen birimlerden biri, çalışanlarının haftalarca maaş almadığı Ulaştırma Güvenliği İdaresi oldu. Bu durumun sebebiyle birçok Ulaştırma Güvenliği İdaresi çalışanı işe gitmiyor ve havaalanlarında güvenlik taramaları için devasa kuyruklar oluşuyor.
Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Eğer Radikal Sol Demokratlar ülkemizi, özellikle de havaalanlarımızı yeniden özgür ve güvenli hale getirmek için derhal bir anlaşma imzalamazlarsa, harika ve vatansever ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ajanlarımızı, hiç kimsenin daha önce görmediği şekilde güvenlik görevini yapacakları gavaalanlarına göndereceğim, buna illegal göçmenlerin derhal tutuklanması da dahil olacak. Özellikle de Somali'den gelenlerin tutuklanmasına büyük önem verilecek. Bu göçmenler, bir yolsuz valinin, savcının ve Kongre Üyesi Ilhan Omar’ın onayıyla, bir zamanlar 'büyük' olan Minnesota eyaletini tamamen yok ettiler. ICE ekiplerinin havaalanlarımızda harekete geçişini görmek için sabırsızlanıyorum.
Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan maaş krizi uzun kuyruklara yol açtı
ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’ndaki Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) çalışanlarının maaş alamaması güvenlik noktalarında uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
Sezonun en yoğun seyahat dönemlerinden birinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcuların güvenlik kontrol noktalarında bir saatten fazla beklediği, bazı yolcuların ise uçuşlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.