ABD, kendisi için büyük tehdit oluşturan beş ülkeyi açıkladı: Raporda ayrıca Türkiye detayına da yer verildi
ABD 2026 yılı için hazırladığı güvenlik raporunda, kendisi için en büyük tehdit oluşturan beş ülkeyi açıkladı. Bu ülkeler arasında Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran...
2026-03-21T20:54+0300
20:29 21.03.2026 (güncellendi: 20:54 21.03.2026)
ABD 2026 yılı için hazırladığı güvenlik raporunda, kendisi için en büyük tehdit oluşturan beş ülkeyi açıkladı. Bu ülkeler arasında Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran ve Pakistan yer aldı.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan 2026 Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporu'nda ABD güvenliğine yönelik başlıca tehditlere dair bir rapor yayımlandı. 19 Mart'ta yayımlanan söz konusu bu raporda Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran ve Pakistan'dan gelen nükleer tehditlere özel bir vurgu yapıldı.
Söz konusu husus raporda şu cümlelerle yer aldı:
Amerika Birleşik Devletleri’nin güvenli nükleer caydırıcılık kapasitesi burada, anavatanımızda güvenliğimizi sağlamaya devam ediyor. Ancak Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran ve Pakistan, ülkemize yönelik nükleer ve konvansiyonel başlıklar taşıyan, yeni, gelişmiş veya geleneksel füze sistemlerinin bir dizi araştırma ve geliştirmesini yürütmektedirler. İstihbarat Topluluğu, 2035 yılına kadar bu tehditlerin, mevcut 3 bin füze sayısından 16 binin üzerinde füze sayısına ulaşacağını öngörüyor.
Buna ek olarak raporda, saldırı dronlarının giderek daha yaygın hale gelmesine rağmen, Çin, İran, Kuzey Kore, Pakistan ve Rusya’nın 'ABD için tehdit oluşturabilecek gelişmiş füzelere öncelik vermeye devam edeceği' iddiası yer aldı.
2026 Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporu'nda Türkiye'ye ilişkin iddialar da yer aldı.
Raporda Türkiye'nin de içinde yer aldığı bir grup ülkeye ilişkin şu bilgiler öne sürüldü:
Büyük güçler çatışmalardan kaçınsalar bile birçok bölgesel ve daha küçük güç, çıkarlarını takip etmek için güç kullanmaya çok daha istekli hale geliyor. Mısır, İsrail, Pakistan, Türkiye ve BAE gibi ülkeler, rakiplerini kışkırtmak veya zayıflatmak ya da çevrelerindeki çatışmaları kendi lehlerine çevirmek amacıyla öldürücü yardım, vekil güçler veya kendi askeri varlıklarını kullanıyorlar.