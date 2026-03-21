UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurdu
Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-21T12:59+0300
2026-03-21T12:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
kayıp
bilgilendirme
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.310 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 26 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini, İHA kontrol merkezlerini, ayrıca 137 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 9 adet güdümlü hava bombası ve fırlatılan 688 uçak tipi İHA önledi.
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, kayıp, bilgilendirme

Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurdu

12:59 21.03.2026
© Sputnik / Anton Denisov / Multimedya arşivine gidinKinjal hipersonik füzesi taşıyan MİG-31K avcı uçağı
Kinjal hipersonik füzesi taşıyan MİG-31K avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2026
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.310 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 26 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini, İHA kontrol merkezlerini, ayrıca 137 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 9 adet güdümlü hava bombası ve fırlatılan 688 uçak tipi İHA önledi.
UKRAYNA KRİZİ
