Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.310 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 26 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları doğrultusunda kullanılan ulaşım ve enerji altyapı tesislerini, İHA kontrol merkezlerini, ayrıca 137 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 9 adet güdümlü hava bombası ve fırlatılan 688 uçak tipi İHA önledi.