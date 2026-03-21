https://anlatilaninotesi.com.tr/20260321/macaristandan-kieve-turkakim-uyarisi-boru-hattina-saldiri-natoya-saldiri-sayilir-1104406232.html

Macaristan’dan Kiev’e ‘TürkAkım’ uyarısı: Boru hattına saldırı NATO’ya saldırı sayılır

Macaristan’dan Kiev’e ‘TürkAkım’ uyarısı: Boru hattına saldırı NATO’ya saldırı sayılır

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Ukrayna’nın Türkiye topraklarındaki TürkAkım doğalgaz boru hattını hedef almasının, bir NATO ülkesine... 21.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-21T17:10+0300

2026-03-21T17:10+0300

2026-03-21T17:10+0300

dünya

macaristan

ukrayna

türkakım doğalgaz boru hattı

nato

türkiye

peter szijjarto

budapeşte

gergely gulyas

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/1d/1061777060_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_683e3115922ea2e4243d33901c6770c2.jpg

Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Budapeşte’de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda yaptığı konuşmada Ukrayna’nın TürkAkım doğal gaz boru hattına yönelik olası bir saldırısının, NATO’ya yönelik bir saldırı olarak değerlendirileceğini söyledi.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da daha önce yaptığı açıklamada, Macaristan’ın enerji arzı için kritik öneme sahip TürkAkım doğal gaz boru hattının, “önümüzdeki haftalarda Ukrayna tarafından tüm güçle hedef alınmasına” hazır olunması gerektiğini söylemişti. Szijjarto, Ukrayna’nın bu yolla Macaristan’ın enerji tedarikini tamamen kesmeye çalışabileceğini öne sürmüştü.Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya taşıyan TürkAkım boru hattı, Macaristan’ın doğalgaz ithalatında kilit rol oynuyor. Budapeşte yönetimi, hattın güvenliği konusundaki endişelerini daha önce de çeşitli uluslararası platformlarda gündeme getirmişti.

macaristan

ukrayna

budapeşte

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, ukrayna, türkakım doğalgaz boru hattı, nato, türkiye, peter szijjarto, budapeşte, gergely gulyas, avrupa, enerji güvenliği