Macaristan'dan Kiev'e 'TürkAkım' uyarısı: Boru hattına saldırı NATO'ya saldırı sayılır
Macaristan’dan Kiev’e ‘TürkAkım’ uyarısı: Boru hattına saldırı NATO’ya saldırı sayılır
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Ukrayna'nın Türkiye topraklarındaki TürkAkım doğalgaz boru hattını hedef almasının, bir NATO ülkesine... 21.03.2026, Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Budapeşte'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına yönelik olası bir saldırısının, NATO'ya yönelik bir saldırı olarak değerlendirileceğini söyledi.
Macaristan’dan Kiev’e ‘TürkAkım’ uyarısı: Boru hattına saldırı NATO’ya saldırı sayılır

Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Ukrayna’nın Türkiye topraklarındaki TürkAkım doğalgaz boru hattını hedef almasının, bir NATO ülkesine saldırı olarak değerlendirileceğini belirtti.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas, Budapeşte’de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda yaptığı konuşmada Ukrayna’nın TürkAkım doğal gaz boru hattına yönelik olası bir saldırısının, NATO’ya yönelik bir saldırı olarak değerlendirileceğini söyledi.
Eğer Türkiye toprakları üzerinde TürkAkım boru hattına bir saldırı gerçekleştirilirse, bu bir NATO ülkesine saldırı olarak değerlendirilir. Ancak Avrupa’nın enerji güvenliğini, gerekirse askeri yöntemlerle dahi, her an tehlikeye atmaya hazır bir Ukrayna olduğuna dair hiçbir yanılsamamız olmamalı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da daha önce yaptığı açıklamada, Macaristan’ın enerji arzı için kritik öneme sahip TürkAkım doğal gaz boru hattının, “önümüzdeki haftalarda Ukrayna tarafından tüm güçle hedef alınmasına” hazır olunması gerektiğini söylemişti. Szijjarto, Ukrayna’nın bu yolla Macaristan’ın enerji tedarikini tamamen kesmeye çalışabileceğini öne sürmüştü.
Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya taşıyan TürkAkım boru hattı, Macaristan’ın doğalgaz ithalatında kilit rol oynuyor. Budapeşte yönetimi, hattın güvenliği konusundaki endişelerini daha önce de çeşitli uluslararası platformlarda gündeme getirmişti.
