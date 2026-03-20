'AB, İran’daki çatışma nedeniyle Rus petrolünden vazgeçmeyi erteleyebilir'

Orta Doğu’daki çatışmaların artması, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolünden vazgeçme planlarını erteleme ihtimalini artırırken, İran çevresindeki gerginlik... 20.03.2026, Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB), Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle Rus petrolünden vazgeçme planlarını erteleyebileceği belirtildi. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bölgedeki istikrarsızlık, AB’nin enerji politikalarında belirsizlik yaratıyor.Haberde, “AB için bu durum (Orta Doğu’daki istikrarsızlık), kıtanın Rus enerjisinden tamamen vazgeçip vazgeçemeyeceği konusunda soru işaretleri doğuruyor. Planlanan Rus petrolü ithalat yasağının ertelenme riski giderek artıyor” ifadelerine yer verildi.Reuters ise salı günü sızan bir taslak belgeye dayanarak, Avrupa Komisyonu’nun 15 Nisan’da Rus petrolü ithalatından aşamalı olarak vazgeçilmesini öngören bir yasa teklifi sunmayı planladığını bildirmişti. AB yetkililerine göre teklifin, Macaristan’daki seçimlerden sonra açıklanması öngörülüyor; böylece olası bir ambargo tartışmasının seçim sonuçlarını etkilemesinin önüne geçilmek isteniyor.Öte yandan, İran çevresindeki gerilimin tırmanması, Körfez ülkelerinden küresel piyasalara petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatında kritik bir rota olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen bloke olmasına neden oldu. Bu durum, bölgedeki ülkelerin petrol ihracatı ve üretim seviyelerini de olumsuz etkiliyor.

