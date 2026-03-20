Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/ab-irandaki-catisma-nedeniyle-rus-petrolunden-vazgecmeyi-erteleyebilir-1104397831.html
'AB, İran’daki çatışma nedeniyle Rus petrolünden vazgeçmeyi erteleyebilir'
'AB, İran’daki çatışma nedeniyle Rus petrolünden vazgeçmeyi erteleyebilir'
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'daki çatışmaların artması, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolünden vazgeçme planlarını erteleme ihtimalini artırırken, İran çevresindeki gerginlik...
2026-03-20T21:30+0300
2026-03-20T21:30+0300
dünya
avrupa birliği
ab
rus petrolü
i̇ran
hürmüz boğazı
macaristan
körfez
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c323c2662be3275eea1cb8ba9d4adc77.jpg
Avrupa Birliği’nin (AB), Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle Rus petrolünden vazgeçme planlarını erteleyebileceği belirtildi. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bölgedeki istikrarsızlık, AB’nin enerji politikalarında belirsizlik yaratıyor.Haberde, “AB için bu durum (Orta Doğu’daki istikrarsızlık), kıtanın Rus enerjisinden tamamen vazgeçip vazgeçemeyeceği konusunda soru işaretleri doğuruyor. Planlanan Rus petrolü ithalat yasağının ertelenme riski giderek artıyor” ifadelerine yer verildi.Reuters ise salı günü sızan bir taslak belgeye dayanarak, Avrupa Komisyonu’nun 15 Nisan’da Rus petrolü ithalatından aşamalı olarak vazgeçilmesini öngören bir yasa teklifi sunmayı planladığını bildirmişti. AB yetkililerine göre teklifin, Macaristan’daki seçimlerden sonra açıklanması öngörülüyor; böylece olası bir ambargo tartışmasının seçim sonuçlarını etkilemesinin önüne geçilmek isteniyor.Öte yandan, İran çevresindeki gerilimin tırmanması, Körfez ülkelerinden küresel piyasalara petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatında kritik bir rota olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen bloke olmasına neden oldu. Bu durum, bölgedeki ülkelerin petrol ihracatı ve üretim seviyelerini de olumsuz etkiliyor.
i̇ran
hürmüz boğazı
macaristan
körfez
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_25d202053db6b868d137567391cd1970.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, ab, rus petrolü, i̇ran, hürmüz boğazı, macaristan, körfez, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ortadoğu, bloomberg
avrupa birliği, ab, rus petrolü, i̇ran, hürmüz boğazı, macaristan, körfez, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ortadoğu, bloomberg

'AB, İran’daki çatışma nedeniyle Rus petrolünden vazgeçmeyi erteleyebilir'

21:30 20.03.2026
© AAAB Bayrağı
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
© AA
Abone ol
Orta Doğu’daki çatışmaların artması, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolünden vazgeçme planlarını erteleme ihtimalini artırırken, İran çevresindeki gerginlik Hürmüz Boğazı’nı fiilen bloke ederek küresel petrol ticaretini etkiliyor.
Avrupa Birliği’nin (AB), Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle Rus petrolünden vazgeçme planlarını erteleyebileceği belirtildi. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bölgedeki istikrarsızlık, AB’nin enerji politikalarında belirsizlik yaratıyor.
Haberde, “AB için bu durum (Orta Doğu’daki istikrarsızlık), kıtanın Rus enerjisinden tamamen vazgeçip vazgeçemeyeceği konusunda soru işaretleri doğuruyor. Planlanan Rus petrolü ithalat yasağının ertelenme riski giderek artıyor” ifadelerine yer verildi.
Reuters ise salı günü sızan bir taslak belgeye dayanarak, Avrupa Komisyonu’nun 15 Nisan’da Rus petrolü ithalatından aşamalı olarak vazgeçilmesini öngören bir yasa teklifi sunmayı planladığını bildirmişti. AB yetkililerine göre teklifin, Macaristan’daki seçimlerden sonra açıklanması öngörülüyor; böylece olası bir ambargo tartışmasının seçim sonuçlarını etkilemesinin önüne geçilmek isteniyor.
Öte yandan, İran çevresindeki gerilimin tırmanması, Körfez ülkelerinden küresel piyasalara petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatında kritik bir rota olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen bloke olmasına neden oldu. Bu durum, bölgedeki ülkelerin petrol ihracatı ve üretim seviyelerini de olumsuz etkiliyor.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
DÜNYA
19:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала