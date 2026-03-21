Dr. İkram Esen: 'Sağlık turizminde kalite ve standartlara odaklanırsak gelirimiz 4 kat artar'

“İstanbul’un konumunun ulaşılabilir olması nedeniyle turistler buraya rahatlıkla geliyor. Ancak normal turist ile sağlık turizmi hastasının harcama miktarı çok farklı. Zaten sağlık turizmi hastası aynı zamanda normal bir turist gibi şehrin diğer imkanlarından da faydalanıyor; çok ciddi bir katma değer sağlıyor.

Sağlık turizmi başladığı zaman ciddi bir ciro oluştu. Ama bunu değerlendiremedik. İlk dönemlerde daha çok, talebi karşılamak amaçlandı. Sonra da ciddi bir rekabetten dolayı ucuz olan klinikler veya sağlık turizmi yapan şirketler işin içine girdi. Son aşamaya geldiğimizde bunun markalaşması gerekiyordu; şu an da markalaşmaya çalışan bir sistem var. Zaten marka olan, dünyada da bilinen bir sağlık sistemi ve hekimlerimiz var. Bu markalaşma ile beraber sayıyı fazla artırmadan kaliteye ve standartlara önem vererek bu ciro çok rahat 4 katına çıkabilir.”