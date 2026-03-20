https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/trump-hark-adasini-ele-gecirerek-hurmuz-bogazini-acmaya-hazirlaniyor-1104396816.html

‘Trump, Hark Adası’nı ele geçirerek Hürmüz Boğazı’nı açmaya hazırlanıyor’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini yeniden başlatmak için İran’a ait Hark Adası’nı askeri operasyonla kontrol altına alma... 20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T19:37+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1c/1103892088_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6999cb252b6a255458f6218b68a7ee12.jpg

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının yeniden sağlanması için İran’ın Hark Adası’nı ele geçirmeye hazır olduğu iddia edildi. Axios’un haberine göre Washington, ada üzerinde kontrol sağlayarak İran’ın bölgedeki ekonomik ve askeri manevra alanını daraltmayı değerlendiriyor.Haberde, ismi açıklanmayan üst düzey bir ABD yönetimi yetkilisinin, “O, Hürmüz Boğazı’nın açık olmasını istiyor. Eğer bunun için Hark Adası’nın kontrol altına alınması gerekirse, bu yapılacak. Eğer kıyı harekatı gerekiyorsa, bu da olabilir. Ancak henüz nihai bir karar verilmiş değil” ifadelerine yer verildi.Hark Adası’ndan, İran’ın petrol ihracatının yüzde 90’ına varan kısmının geçtiğini belirten Axios, adanın olası ele geçirilmesinin temel hedefinin, Tahran’ı kilit bir ekonomik kaynaktan mahrum bırakmak ve Washington’ın müzakere pozisyonunu güçlendirmek olduğunu öne sürdü.Haberde, böyle bir senaryonun ancak İran’ın boğaz çevresindeki askeri kapasitesinin zayıflatılmasının ardından mümkün olabileceği vurgulandı. İsmi açıklanmayan kaynaklardan biri, bunun yaklaşık bir ay sürebileceğini belirtti. Ayrıca bölgeye ek askeri sevkiyat gerektiği, ABD deniz piyadelerinin halihazırda bölgeye intikal ettiği ve askeri varlığın artırılmasının değerlendirildiği ifade edildi.Öte yandan İran tarafı, olası bir saldırıya sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. İran Meclisi Enerji Komisyonu Sözcüsü İsmail Hüseyni, salı günü yaptığı açıklamada, Hark’a yönelik herhangi bir saldırının failleri için ağır sonuçlar doğuracağını belirterek, “İran’ın düşmanları, Hark’a saldırmaları halinde Hürmüz Boğazı’ndakinden daha ağır bir şekilde aşağılanacak; ada işgalciler için bir mezarlığa dönüşecek” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/iran-disisleri-bakani-arakci-altyapimiza-saldiri-olursa-misillemede-hicbir-sekilde-kisitlama-1104396360.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

