İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Altyapımıza saldırı olursa, misillemede hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın altyapısına yönelik saldırı olursa misillemede hiçbir kısıtlamaya gitmeyeceklerini söyledi. 20.03.2026, Sputnik Türkiye
18:39 20.03.2026 (güncellendi: 18:40 20.03.2026)
Saldırıya uğradığımızda güçlü bir şekilde karşılık veririz
Arakçi, sosyal medya üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın "biz saldırmasak onlar bize saldıracaktı" şeklindeki konuşmasına yanıt verdi. Trump'ın konuşma videosunu alıntılayan Erakçi, "Bizler ilkeli insanlarız. İranlılar diyalog halindeyken düşmanlarına sinsice saldırmazlar. Sadece saldırıya uğradığımızda güçlü bir şekilde karşılık veririz." ifadelerini kullandı.
İsrail'in İran altyapısına yönelik saldırı planına dair ellerinde istihbarat bulunduğunu söyleyen Arakçi, "Tekrar ediyorum: Altyapımıza saldırı olursa, hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız." dedi.