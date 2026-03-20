https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/iran-disisleri-bakani-arakci-altyapimiza-saldiri-olursa-misillemede-hicbir-sekilde-kisitlama-1104396360.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Altyapımıza saldırı olursa, misillemede hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın altyapısına yönelik saldırı olursa misillemede hiçbir kısıtlamaya gitmeyeceklerini söyledi. 20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T18:39+0300

dünya

donald trump

abbas arakçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/12/1096317612_0:0:2550:1435_1920x0_80_0_0_83899c1def2e51854e44ba458ec8dad1.jpg

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırı planladığına dair istihbarat aldıklarını belirterek, böyle bir saldırı olursa misillemede hiçbir kısıtlamaya gitmeyeceklerini söyledi.Saldırıya uğradığımızda güçlü bir şekilde karşılık veririz Arakçi, sosyal medya üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın "biz saldırmasak onlar bize saldıracaktı" şeklindeki konuşmasına yanıt verdi. Trump'ın konuşma videosunu alıntılayan Erakçi, "Bizler ilkeli insanlarız. İranlılar diyalog halindeyken düşmanlarına sinsice saldırmazlar. Sadece saldırıya uğradığımızda güçlü bir şekilde karşılık veririz." ifadelerini kullandı.İsrail'in İran altyapısına yönelik saldırı planına dair ellerinde istihbarat bulunduğunu söyleyen Arakçi, "Tekrar ediyorum: Altyapımıza saldırı olursa, hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

