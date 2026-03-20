İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Altyapımıza saldırı olursa, misillemede hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın altyapısına yönelik saldırı olursa misillemede hiçbir kısıtlamaya gitmeyeceklerini söyledi. 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T18:39+0300
2026-03-20T18:40+0300
252
60
2026
252
60
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
252
60
18:39 20.03.2026 (güncellendi: 18:40 20.03.2026)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın altyapısına yönelik saldırı olursa misillemede hiçbir kısıtlamaya gitmeyeceklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırı planladığına dair istihbarat aldıklarını belirterek, böyle bir saldırı olursa misillemede hiçbir kısıtlamaya gitmeyeceklerini söyledi.

Saldırıya uğradığımızda güçlü bir şekilde karşılık veririz

Arakçi, sosyal medya üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın "biz saldırmasak onlar bize saldıracaktı" şeklindeki konuşmasına yanıt verdi. Trump'ın konuşma videosunu alıntılayan Erakçi, "Bizler ilkeli insanlarız. İranlılar diyalog halindeyken düşmanlarına sinsice saldırmazlar. Sadece saldırıya uğradığımızda güçlü bir şekilde karşılık veririz." ifadelerini kullandı.
İsrail'in İran altyapısına yönelik saldırı planına dair ellerinde istihbarat bulunduğunu söyleyen Arakçi, "Tekrar ediyorum: Altyapımıza saldırı olursa, hiçbir şekilde kısıtlama uygulamayacağız." dedi.
0
loader
Заголовок открываемого материала