‘Pentagon, Trump’ın talimatıyla İran’da kara harekatı planı hazırlıyor’

ABD medyası, Pentagon'un Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması üzerine Trump yönetimine çeşitli askeri senaryolar sunmak amacıyla İran'a olası kara birliklerinin... 20.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-20T23:00+0300

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), İran topraklarına olası bir kara operasyonu için ayrıntılı konuşlandırma planları hazırladığı öne sürüldü. CBS News, konuya vakıf kaynaklara dayanarak, bu çalışmaların, Orta Doğu’daki çatışmanın tırmanması karşısında Başkan Donald Trump yönetimine tüm askeri seçenekleri masaya koymak amacıyla yürütüldüğünü belirtti.CBS’nin haberinde, “Pentagon yetkilileri, ABD kara birliklerinin İran’da konuşlandırılmasına yönelik ayrıntılı hazırlıklar yapıyor. Üst düzey askeri komuta kademesi, Başkan Trump'ın İran'la olan çatışmada atılacak sonraki adımları değerlendirdiği bu senaryoya hazırlık amacıyla özel taleplerde bulundu” ifadelerine yer verildi.Habere göre Trump, bölgede ABD kara birliklerini konuşlandırma ihtimalini değerlendiriyor ancak İran’a yönelik bir kara harekatı emri vereceği koşullar hala netleşmiş değil.Operasyonel planlama kapsamında, ABD Ordusu Küresel Müdahale Gücü ve Deniz Piyade Sefer Birimlerinin devreye alındığı kaydedildi. Bu unsurların olası bir kara operasyonunda öncü rol üstlenebileceği belirtiliyor.Trump, perşembe günü Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İran’a kara birlikleri gönderme planı bulunduğu yönündeki iddiaları reddetmişti. Ancak aynı açıklamada, böyle bir karar alınması durumunda bunu kamuoyuna önceden duyurmayacağını da vurgulamıştı.

