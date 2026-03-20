Orban: AB üzerinden Ukrayna’ya kredi sağlamak ‘ahlaki ve siyasi hata’
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği kanalıyla Ukrayna'ya kredi verilmesini, üye ülkelerin kendi seçmenlerinden Ukrayna'daki çatışmanın... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T15:43+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/szijjarto-ukrayna-drujba-yeniden-calismadan-abden-para-alamaz-1104376002.html
macaristan
ukrayna
belçika
slovakya
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği kanalıyla Ukrayna’ya kredi verilmesini, üye ülkelerin kendi seçmenlerinden Ukrayna’daki çatışmanın finansmanını gizlemeye çalıştığı “ahlaki ve siyasi bir hata” olarak nitelendirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği (AB) üzerinden Ukrayna’ya mali kredi sağlanmasını “Avrupa ülkeleri açısından ahlaki ve siyasi bir hata” olarak değerlendirdi. Orban, bu yöntemle hükümetlerin, vatandaşlarının ödediği vergilerin üçüncü bir ülkedeki çatışmanın finansmanına gittiği gerçeğini kendi seçmenlerinden gizlemeye çalıştığını belirtti.
Eğer Almanya Ukraynalıları desteklemek istiyorsa, ya da Belçika ya da her kim olursa olsun, ve bunu birlikte yapmak istiyorlarsa, ortak bir kredi alabilirler ama bunu AB üzerinden yapmamalılar. Birlik bunun için kurulmadı. AB bir barış projesi. Üçüncü bir ülkenin savaşını AB aracılığıyla finanse etmek için kurulmadı. Bu yüzden ahlaken ve siyaseten yanlış bir pozisyonda olduklarını düşünüyorum.
Tüm bu kredi şeması ahlaki ve siyasi bir hata, çünkü aslında kendi vatandaşlarının cebinden para aldıkları gerçeğini inkar ediyorlar.
AB daha önce yayınladığı bir belgede, Macaristan ve Slovakya’nın, AB Liderler Zirvesi’nin Ukrayna'ya ilişkin sonuç bildirgesini desteklemediğini duyurmuştu. Orban, Kiev’e sağlanması planlanan 90 milyar euroluk AB kredisini değerlendirirken, Budapeşte’nin Ukrayna’ya desteğinin, bu ülkenin Rus petrolünün ‘Drujba’ boru hattı üzerinden transit geçişini engellemeye son vermesi şartına bağlı olduğunu ifade etmişti.