Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/szijjarto-ukrayna-drujba-yeniden-calismadan-abden-para-alamaz-1104376002.html
Szijjarto: Ukrayna, ‘Drujba’ yeniden çalışmadan AB’den para alamaz
Szijjarto: Ukrayna, ‘Drujba’ yeniden çalışmadan AB’den para alamaz
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın gelecek kış için AB'den talep ettiği 5.5 milyar euronun, Drujba petrol boru hattı... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T23:02+0300
2026-03-19T23:02+0300
dünya
peter szijjarto
macaristan
ukrayna
drujba petrol boru hattı
avrupa
ab
brüksel
budapeşte
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_fef249220e56640c6ec8bfa5db7f5738.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_2b37ad33b710f70c6d4fcbb9f1d754bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
23:02 19.03.2026
© Sputnik / Aleksey DaniçevMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
© Sputnik / Aleksey Daniçev
Abone ol
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın gelecek kış için AB’den talep ettiği 5.5 milyar euronun, Drujba petrol boru hattı yeniden çalıştırılmadan onaylanmayacağını belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın gelecek kışa hazırlık için AB’den talep ettiği 5.5 milyar euronun, Drujba petrol hattı üzerinden Macaristan’a sevkiyat yeniden başlamadan Brüksel’de onaylanmayacağını söyledi: “Macaristan’la şaka olmaz, Macaristan şantaj kabul etmez.”
Macar haber ajansı MTI’nin aktardığına göre Szijjarto, “Ukraynalılar 5.5 milyar euro daha talep etti, fakat hala petrol sevkiyatını başlatmıyorlar. Biz bunun yapılmasını şart koşuyoruz. Macaristan’la şaka olmaz, Macaristan’a şantaj yapılamaz. Petrol ablukası sürdüğü sürece, Brüksel’de Ukraynalılar için önemli olacak veya onlara para getirecek tek bir karar bile alınmayacak” ifadelerini kullandı.
Szijjarto, Ukrayna Başbakanı’nın Kiev’de AB üyesi ülkelerin temsilcileriyle, aralarında Macaristan Büyükelçisi’nin de bulunduğu bir toplantı yaptığını belirterek, bu görüşmede “gelecek kışki muharebe hazırlıkları” için ek 5.5 milyar euronun talep edildiğini söyledi. Bakan, Budapeşte’nin tavrının net olduğunu ve Drujba üzerinden petrol akışı yeniden sağlanmadıkça Ukrayna lehine hiçbir finansal kararın Brüksel’de geçmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала