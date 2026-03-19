https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/szijjarto-ukrayna-drujba-yeniden-calismadan-abden-para-alamaz-1104376002.html

Szijjarto: Ukrayna, ‘Drujba’ yeniden çalışmadan AB’den para alamaz

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın gelecek kış için AB'den talep ettiği 5.5 milyar euronun, Drujba petrol boru hattı... 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T23:02+0300

dünya

peter szijjarto

macaristan

ukrayna

drujba petrol boru hattı

avrupa

ab

brüksel

budapeşte

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_fef249220e56640c6ec8bfa5db7f5738.jpg

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın gelecek kışa hazırlık için AB’den talep ettiği 5.5 milyar euronun, Drujba petrol hattı üzerinden Macaristan’a sevkiyat yeniden başlamadan Brüksel’de onaylanmayacağını söyledi: “Macaristan’la şaka olmaz, Macaristan şantaj kabul etmez.”Macar haber ajansı MTI’nin aktardığına göre Szijjarto, “Ukraynalılar 5.5 milyar euro daha talep etti, fakat hala petrol sevkiyatını başlatmıyorlar. Biz bunun yapılmasını şart koşuyoruz. Macaristan’la şaka olmaz, Macaristan’a şantaj yapılamaz. Petrol ablukası sürdüğü sürece, Brüksel’de Ukraynalılar için önemli olacak veya onlara para getirecek tek bir karar bile alınmayacak” ifadelerini kullandı.Szijjarto, Ukrayna Başbakanı’nın Kiev’de AB üyesi ülkelerin temsilcileriyle, aralarında Macaristan Büyükelçisi’nin de bulunduğu bir toplantı yaptığını belirterek, bu görüşmede “gelecek kışki muharebe hazırlıkları” için ek 5.5 milyar euronun talep edildiğini söyledi. Bakan, Budapeşte’nin tavrının net olduğunu ve Drujba üzerinden petrol akışı yeniden sağlanmadıkça Ukrayna lehine hiçbir finansal kararın Brüksel’de geçmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

