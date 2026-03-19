Szijjarto: Ukrayna, ‘Drujba’ yeniden çalışmadan AB’den para alamaz
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın gelecek kış için AB'den talep ettiği 5.5 milyar euronun, Drujba petrol boru hattı... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T23:02+0300
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın gelecek kışa hazırlık için AB’den talep ettiği 5.5 milyar euronun, Drujba petrol hattı üzerinden Macaristan’a sevkiyat yeniden başlamadan Brüksel’de onaylanmayacağını söyledi: “Macaristan’la şaka olmaz, Macaristan şantaj kabul etmez.”Macar haber ajansı MTI’nin aktardığına göre Szijjarto, “Ukraynalılar 5.5 milyar euro daha talep etti, fakat hala petrol sevkiyatını başlatmıyorlar. Biz bunun yapılmasını şart koşuyoruz. Macaristan’la şaka olmaz, Macaristan’a şantaj yapılamaz. Petrol ablukası sürdüğü sürece, Brüksel’de Ukraynalılar için önemli olacak veya onlara para getirecek tek bir karar bile alınmayacak” ifadelerini kullandı.Szijjarto, Ukrayna Başbakanı’nın Kiev’de AB üyesi ülkelerin temsilcileriyle, aralarında Macaristan Büyükelçisi’nin de bulunduğu bir toplantı yaptığını belirterek, bu görüşmede “gelecek kışki muharebe hazırlıkları” için ek 5.5 milyar euronun talep edildiğini söyledi. Bakan, Budapeşte’nin tavrının net olduğunu ve Drujba üzerinden petrol akışı yeniden sağlanmadıkça Ukrayna lehine hiçbir finansal kararın Brüksel’de geçmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın gelecek kış için AB’den talep ettiği 5.5 milyar euronun, Drujba petrol boru hattı yeniden çalıştırılmadan onaylanmayacağını belirtti.
