Fransa, Rusya’dan hareket eden tankeri Akdeniz’de alıkoydu
Fransız donanması, Mozambik bayraklı DEYNA adlı petrol tankerini Batı Akdeniz'de durdurdu; Paris, operasyonun "bayrak kullanımını denetleme" gerekçesiyle ve... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
Fransa, Rusya’dan hareket eden Mozambik bayraklı DEYNA adlı petrol tankerinin Akdeniz’de alıkonulduğunu açıkladı. Akdeniz Denizcilik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Fransız donanmasının 20 Mart 2026 tarihinde Batı Akdeniz’in uluslararası sularında tankere yönelik bir operasyon düzenlediği belirtildi.Açıklamada, “20 Mart 2026 tarihinde Fransız Donanması, Batı Akdeniz’in açıklarında, Mozambik bayrağı taşıyan ve Murmansk’tan gelen DEYNA isimli petrol tankerine operasyon düzenledi” ifadelerine yer verildi.Yetkililer, müdahalenin resmi gerekçesini “Mozambik bayrağının kullanımına ilişkin denetim” olarak açıkladı. Operasyonun Paris’in müttefikleri, özellikle de İngiltere'nin desteğiyle yürütüldüğü kaydedildi.Fransa Savcılığı, Fransız donanmasına ait unsurların DEYNA’yı daha kapsamlı kontroller yapılmak üzere bir demir sahasına eskortla götürdüğünü bildiridi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da askerlerin gemiye çıktığını belirterek tankerin fotoğrafını yayınladı. Macron, DEYNA’nın sözde 'gölge filo'ya ait olabileceğini iddia etti.Bu olay, Fransız makamlarının, yabancı bayrak taşıyan ve 'gölge filo'ya mensup olduğu şüphesiyle gemilere yönelik ilk müdahalesi değil. Daha önce Boracay adlı tankerin alıkonulması da Moskova’nın tepkisini çekmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Boracay’ın durdurulmasını “korsanlık” olarak nitelendirmiş, geminin Rusya ile bağının ne ölçüde olduğunu bilmediğini söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Avrupa Birliği’nde kullanılan 'gölge filo' teriminin, yaptırımların sertleştirilmesi sürecinde uydurulmuş siyasi bir kavram olduğunu, uluslararası hukukta böyle bir tanımın bulunmadığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/patrusev-rus-ticaret-gemilerine-savas-gemileri-refakat-edebilir-1104355638.html
Fransız donanması, Mozambik bayraklı DEYNA adlı petrol tankerini Batı Akdeniz’de durdurdu; Paris, operasyonun “bayrak kullanımını denetleme” gerekçesiyle ve İngiltere’nin de desteğiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.
