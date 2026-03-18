Patruşev: Rus ticaret gemilerine savaş gemileri refakat edebilir
Patruşev: Rus ticaret gemilerine savaş gemileri refakat edebilir
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Deniz Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Rus ticari gemilerine yönelik terör ve sabotaj riskinin sürdüğünü belirterek, ticaret... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T21:19+0300
2026-03-18T21:19+0300
2026-03-18T21:19+0300
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Rusya Deniz Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Rus ticaret gemilerinin güvenliğine ilişkin yeni tedbirleri Rus basınına değerlendirdi. Patruşev, Rus limanlarına seyreden gemilere yönelik terör ve sabotaj tehditlerinin sürdüğünü vurguladı.Ayrıca, bazı gemilerin ateş destek timleriyle korunabileceğini ve gemilere özel koruma sistemleri yerleştirilebileceğini belirten Patruşev, Avrupa ülkelerinden gelebilecek yeni tehditler durumunda ek önlemlerin de devreye alınabileceğini söyledi.Patruşev, Moskova’nın, mart ayı başında Akdeniz’de ‘Arktik Metagaz’ tankerine düzenlenen saldırıyı uluslararası terör eylemi olarak değerlendirdiğini de vurguladı.Daha önce de Patruşev, Batılı ülkelerin Rusya’nın dış ticaretini felce uğratma girişimleri kapsamında Rus gemilerine yönelik saldırıları artırmasının beklendiğini belirtmişti.
moskova
akdeniz
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nikolay patruşev, rus donanması, terör saldırısı, sabotaj, savaş gemisi, kuru yük gemisi, moskova, akdeniz, filo, avrupa
nikolay patruşev, rus donanması, terör saldırısı, sabotaj, savaş gemisi, kuru yük gemisi, moskova, akdeniz, filo, avrupa
Patruşev: Rus ticaret gemilerine savaş gemileri refakat edebilir
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Deniz Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Rus ticari gemilerine yönelik terör ve sabotaj riskinin sürdüğünü belirterek, ticaret filosunun Rus Donanması gemileriyle korunmasına yönelik önlemler hazırladıklarını açıkladı.
Patruşev, Rus limanlarına seyreden gemilere yönelik terör ve sabotaj tehditlerinin sürdüğünü vurguladı.
Rus limanlarına giden gemilere karşı terorist saldırılar ve sabotaj tehditleri riski sürüyor. Bu çerçevede, deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak için geniş kapsamlı bir tedbir paketi hazırladık ve uygulamaya koyduk. Bu paket, ticaret filosunun Rus Donanması gemileri tarafından konvoy halinde korunması önlemlerini de içeriyor.
Ayrıca, bazı gemilerin ateş destek timleriyle korunabileceğini ve gemilere özel koruma sistemleri yerleştirilebileceğini belirten Patruşev, Avrupa ülkelerinden gelebilecek yeni tehditler durumunda ek önlemlerin de devreye alınabileceğini söyledi.
Rus limanlarından yük taşıyan filoya karşı gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir kampanya yürütülüyor; buna normalde üçüncü derecede deniz gücü sayılabilecek ülkeler bile dahil oluyor. Bazı ülkeler tanker, kuru yük ve konteyner gemilerine yönelik avda adeta işi oyun zannederek aşırıya kaçmış durumda.
Patruşev, Moskova’nın, mart ayı başında Akdeniz’de ‘Arktik Metagaz’ tankerine düzenlenen saldırıyı uluslararası terör eylemi olarak değerlendirdiğini de vurguladı.
Daha önce de Patruşev, Batılı ülkelerin Rusya’nın dış ticaretini felce uğratma girişimleri kapsamında Rus gemilerine yönelik saldırıları artırmasının beklendiğini belirtmişti.