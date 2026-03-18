Patruşev: Rus ticaret gemilerine savaş gemileri refakat edebilir

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Deniz Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Rus ticari gemilerine yönelik terör ve sabotaj riskinin sürdüğünü belirterek, ticaret... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T21:19+0300

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı ve Rusya Deniz Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Rus ticaret gemilerinin güvenliğine ilişkin yeni tedbirleri Rus basınına değerlendirdi. Patruşev, Rus limanlarına seyreden gemilere yönelik terör ve sabotaj tehditlerinin sürdüğünü vurguladı.Ayrıca, bazı gemilerin ateş destek timleriyle korunabileceğini ve gemilere özel koruma sistemleri yerleştirilebileceğini belirten Patruşev, Avrupa ülkelerinden gelebilecek yeni tehditler durumunda ek önlemlerin de devreye alınabileceğini söyledi.Patruşev, Moskova’nın, mart ayı başında Akdeniz’de ‘Arktik Metagaz’ tankerine düzenlenen saldırıyı uluslararası terör eylemi olarak değerlendirdiğini de vurguladı.Daha önce de Patruşev, Batılı ülkelerin Rusya’nın dış ticaretini felce uğratma girişimleri kapsamında Rus gemilerine yönelik saldırıları artırmasının beklendiğini belirtmişti.

