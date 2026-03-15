https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/szijjarto-orban-macaristan-basbakani-oldugu-surece-ukrayna-abye-katilmayacak-1104272201.html

Szijjarto: Orban Macaristan Başbakanı olduğu sürece Ukrayna AB'ye katılmayacak

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Orban başbakan olduğu sürece Ukrayna'nın AB'ye katılmayacağını, Kiev'e para aktarılmayacağını ve Ukrayna'ya tek bir...

2026-03-15T18:21+0300

dünya

macaristan

macaristan dışişleri bakanlığı

peter szijjarto

viktor orban

ukrayna

kiev

ab

avrupa birliği

brüksel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_0:0:1128:634_1920x0_80_0_0_e2846a91548ae5649e40e6a0945c91bf.png

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 'Barış Yürüyüşü' katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada Viktor Orban başbakan olduğu sürece Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılmayacağını, Kiev'e para aktarılmayacağını ve Ukrayna'ya tek bir Macar askerinin bile gönderilmeyeceğini söyledi.Szijjarto, "Brüksel, Berlin ve Kiev, Viktor Orban Macaristan Başbakanı olduğu sürece Macaristan'ın savaştan uzak kalacağını çok iyi biliyor. Viktor Orban başbakan olduğu sürece tek bir askerin veya gencin Ukrayna cephesine gitmesine izin vermeyeceğimizi çok iyi biliyorlar. Ve Viktor Orban başbakan olduğu sürece Macaristan'dan Ukrayna'ya para gönderilmeyeceğini ve Ukrayna'nın asla Avrupa Birliği'ne katılmayacağını" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/macaristan-basbakani-orban-rusyanin-petrolu-olmadan-avrupa-enerji-krizini-atlatamaz-1104253092.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

