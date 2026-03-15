Szijjarto: Orban Macaristan Başbakanı olduğu sürece Ukrayna AB'ye katılmayacak
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Orban başbakan olduğu sürece Ukrayna'nın AB'ye katılmayacağını, Kiev'e para aktarılmayacağını ve Ukrayna'ya tek bir...
2026-03-15T18:21+0300
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 'Barış Yürüyüşü' katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada Viktor Orban başbakan olduğu sürece Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılmayacağını, Kiev'e para aktarılmayacağını ve Ukrayna'ya tek bir Macar askerinin bile gönderilmeyeceğini söyledi.Szijjarto, "Brüksel, Berlin ve Kiev, Viktor Orban Macaristan Başbakanı olduğu sürece Macaristan'ın savaştan uzak kalacağını çok iyi biliyor. Viktor Orban başbakan olduğu sürece tek bir askerin veya gencin Ukrayna cephesine gitmesine izin vermeyeceğimizi çok iyi biliyorlar. Ve Viktor Orban başbakan olduğu sürece Macaristan'dan Ukrayna'ya para gönderilmeyeceğini ve Ukrayna'nın asla Avrupa Birliği'ne katılmayacağını" ifadelerini kullandı.
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, viktor orban, ukrayna, kiev, ab, avrupa birliği, brüksel, berlin
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Orban başbakan olduğu sürece Ukrayna'nın AB'ye katılmayacağını, Kiev'e para aktarılmayacağını ve Ukrayna'ya tek bir Macar askerinin bile gönderilmeyeceğini belirtti.
