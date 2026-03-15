Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/szijjarto-orban-macaristan-basbakani-oldugu-surece-ukrayna-abye-katilmayacak-1104272201.html
Szijjarto: Orban Macaristan Başbakanı olduğu sürece Ukrayna AB'ye katılmayacak
Szijjarto: Orban Macaristan Başbakanı olduğu sürece Ukrayna AB'ye katılmayacak
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Orban başbakan olduğu sürece Ukrayna'nın AB'ye katılmayacağını, Kiev'e para aktarılmayacağını ve Ukrayna'ya tek bir... 15.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-15T18:21+0300
2026-03-15T18:21+0300
dünya
macaristan
macaristan dışişleri bakanlığı
peter szijjarto
viktor orban
ukrayna
kiev
ab
avrupa birliği
brüksel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_0:0:1128:634_1920x0_80_0_0_e2846a91548ae5649e40e6a0945c91bf.png
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 'Barış Yürüyüşü' katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada Viktor Orban başbakan olduğu sürece Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılmayacağını, Kiev'e para aktarılmayacağını ve Ukrayna'ya tek bir Macar askerinin bile gönderilmeyeceğini söyledi.Szijjarto, "Brüksel, Berlin ve Kiev, Viktor Orban Macaristan Başbakanı olduğu sürece Macaristan'ın savaştan uzak kalacağını çok iyi biliyor. Viktor Orban başbakan olduğu sürece tek bir askerin veya gencin Ukrayna cephesine gitmesine izin vermeyeceğimizi çok iyi biliyorlar. Ve Viktor Orban başbakan olduğu sürece Macaristan'dan Ukrayna'ya para gönderilmeyeceğini ve Ukrayna'nın asla Avrupa Birliği'ne katılmayacağını" ifadelerini kullandı.
macaristan
ukrayna
kiev
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_52:0:1047:746_1920x0_80_0_0_6acffdbc73314411b9fa76d4e121f475.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, viktor orban, ukrayna, kiev, ab, avrupa birliği, brüksel, berlin
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, viktor orban, ukrayna, kiev, ab, avrupa birliği, brüksel, berlin

Szijjarto: Orban Macaristan Başbakanı olduğu sürece Ukrayna AB'ye katılmayacak

18:21 15.03.2026
© Sputnik / Кирилл Зыков
Peter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2026
© Sputnik / Кирилл Зыков
Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Orban başbakan olduğu sürece Ukrayna'nın AB'ye katılmayacağını, Kiev'e para aktarılmayacağını ve Ukrayna'ya tek bir Macar askerinin bile gönderilmeyeceğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 'Barış Yürüyüşü' katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada Viktor Orban başbakan olduğu sürece Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılmayacağını, Kiev'e para aktarılmayacağını ve Ukrayna'ya tek bir Macar askerinin bile gönderilmeyeceğini söyledi.
Szijjarto, "Brüksel, Berlin ve Kiev, Viktor Orban Macaristan Başbakanı olduğu sürece Macaristan'ın savaştan uzak kalacağını çok iyi biliyor. Viktor Orban başbakan olduğu sürece tek bir askerin veya gencin Ukrayna cephesine gitmesine izin vermeyeceğimizi çok iyi biliyorlar. Ve Viktor Orban başbakan olduğu sürece Macaristan'dan Ukrayna'ya para gönderilmeyeceğini ve Ukrayna'nın asla Avrupa Birliği'ne katılmayacağını" ifadelerini kullandı.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала