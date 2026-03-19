Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonu da dahil Gazprom’un kompresör istasyonlarına saldırmaya yönelik düşüncesiz girişimlerinin dünyadaki durumu daha da istikrarsızlaştırabileceğini belirtti



🗣Kremlin Sözcüsü'nün öne çıkan açıklamaları şöyle:



🔴Kiev rejimi, dün TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının karadaki işleyişini sağlayan kompresör istasyonlarına İHA'larla saldırma girişimlerini sürdürdü ve yoğunlaştırdı



🔴Bu saldırılar geçen hafta gerçekleşmişti, dün de devam etti ve dahası, kullanılan İHA sayısı arttı



🔴Ordumuz bu tehdidi bertaraf etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor



🔴Ancak bu, kritik altyapı için bir tehdit, uluslararası enerji hatları için bir tehdittir



🔴Küresel enerji piyasalarının, en hafif tabiriyle, kendini huzursuz hissettiği bir ortamda, Kiev rejiminin bu tür sorumsuz ve düşüncesiz eylemleri sadece bölgedeki değil, tüm dünyadaki durumu daha da istikrarsızlaştırabilir



🔴Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelere verilen ara konjonktürel ve bariz nedenlerle ortaya çıktı



🔴Devlet Başkanı Putin, İtalya'daki oyunlarda madalya kazanan paralimpik sporculara ödül takdim edecek