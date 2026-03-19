Peskov: Kiev'in Rus kompresör istasyonlarına yönelik saldırı girişimleri dünyadaki istikrarsızlığı artırabilir
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Ortadoğu'daki gelişmelerin küresel enerji piyasasını sarstığı dönemde Kiev rejiminin Rus enerji tesislerine yönelik saldırı girişimlerine tepki gösteren Kremlin'den uyarı geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonu da dahil Gazprom’un kompresör istasyonlarına saldırmaya yönelik düşüncesiz girişimlerinin dünyadaki durumu daha da istikrarsızlaştırabileceğini belirtti
🗣Kremlin Sözcüsü'nün öne çıkan açıklamaları şöyle:
🔴Kiev rejimi, dün TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarının karadaki işleyişini sağlayan kompresör istasyonlarına İHA'larla saldırma girişimlerini sürdürdü ve yoğunlaştırdı
🔴Bu saldırılar geçen hafta gerçekleşmişti, dün de devam etti ve dahası, kullanılan İHA sayısı arttı
🔴Ordumuz bu tehdidi bertaraf etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor
🔴Ancak bu, kritik altyapı için bir tehdit, uluslararası enerji hatları için bir tehdittir
🔴Küresel enerji piyasalarının, en hafif tabiriyle, kendini huzursuz hissettiği bir ortamda, Kiev rejiminin bu tür sorumsuz ve düşüncesiz eylemleri sadece bölgedeki değil, tüm dünyadaki durumu daha da istikrarsızlaştırabilir
🔴Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelere verilen ara konjonktürel ve bariz nedenlerle ortaya çıktı
🔴Devlet Başkanı Putin, İtalya'daki oyunlarda madalya kazanan paralimpik sporculara ödül takdim edecek
