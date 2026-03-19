Büyükçekmece'de servis aracı devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, personel taşıyan bir servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T21:34+0300
D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametine giden bir servis aracı, Bahçelievler Mahallesi mevkiinde bariyere çarparak devrildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından sağlık ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 9 yaralı hastaneye kaldırıldı.İstanbul Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralıların genel durumunun iyi olduğunu belirtti.
