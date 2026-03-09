https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/sariyerde-feci-kaza-4-arac-birbirine-girdi-1104124694.html

Sarıyer'de feci kaza: 4 araç birbirine girdi

Sarıyer'de taksi, otomobil ve iki minibüsün karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. 09.03.2026

Sarıyer'de meydana gelen kazada, ticari taksi karşı yönden gelen araçla çarpıştı. İki minibüs de duramayarak kaza yapan araçlara hızla çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı. Karşı yönden gelen araçla çarpıştıRumeli Feneri Caddesi'nde ilerleyen ticari taksi, henüz bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen 2 minibüs de duramayıp bu otomobillere çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi bulundukları yerde sıkıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Taksi şoförünün durumu ağırİtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen taksi sürücüsü ile 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

