Yamal’ın çalımları ve Lewandowski’nin iki golüyle Barcelona, 7-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi

Lamine Yamal'ın etkili çalımları ve Robert Lewandowski'nin iki golü sayesinde Barcelona, Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

İspanya’nın Barselona kentindeki Camp Nou Stadı’nda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ve Newcastle United karşı karşıya geldi.Mücadeleye hızlı başlayan Barcelona, Lamine Yamal’ın çalımları ve Robert Lewandowski’nin iki golüyle rakibi karşısında üstünlüğünü gösterdi. Newcastle, Lamine Yamal’ın topukla yaptığı başarısız vuruşun golle sonuçlanmasıyla kısa süreli bir avantaj yakalasa da, Katalanlar sahadan 7-2’lik ezici bir galibiyetle ayrıldı.Barcelona’ya turu getiren goller ise Raphinha (2), Bernal, Lamine Yamal, Fermin ve Lewandowski (2) tarafından kaydedildi. İlk maçın 1-1 berabere tamamlanmasının ardından, rövanşta elde ettiği galibiyetle Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantiledi.

