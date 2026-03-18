https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/yamalin-calimlari-ve-lewandowskinin-iki-goluyle-barcelona-7-2lik-skorla-ceyrek-finale-yukseldi-1104357467.html
Yamal’ın çalımları ve Lewandowski’nin iki golüyle Barcelona, 7-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi
Yamal’ın çalımları ve Lewandowski’nin iki golüyle Barcelona, 7-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi
Lamine Yamal’ın etkili çalımları ve Robert Lewandowski’nin iki golü sayesinde Barcelona, Newcastle United’ı 7-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T23:50+0300
2026-03-18T23:50+0300
spor
lamine yamal
newcastle
robert lewandowski
barcelona
şampiyonlar ligi kupası
uefa şampiyonlar ligi
maç
maç yayını
tarihi maç
İspanya’nın Barselona kentindeki Camp Nou Stadı’nda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ve Newcastle United karşı karşıya geldi.Mücadeleye hızlı başlayan Barcelona, Lamine Yamal’ın çalımları ve Robert Lewandowski’nin iki golüyle rakibi karşısında üstünlüğünü gösterdi. Newcastle, Lamine Yamal’ın topukla yaptığı başarısız vuruşun golle sonuçlanmasıyla kısa süreli bir avantaj yakalasa da, Katalanlar sahadan 7-2’lik ezici bir galibiyetle ayrıldı.Barcelona’ya turu getiren goller ise Raphinha (2), Bernal, Lamine Yamal, Fermin ve Lewandowski (2) tarafından kaydedildi. İlk maçın 1-1 berabere tamamlanmasının ardından, rövanşta elde ettiği galibiyetle Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/sampiyonlar-liginde-ceyrek-finalistler-belli-oluyor-bodo-glimt-turnuvaya-veda-etti-1104326485.html
newcastle
lamine yamal, newcastle, robert lewandowski, barcelona, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
lamine yamal, newcastle, robert lewandowski, barcelona, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, maç, maç yayını, tarihi maç

Yamal’ın çalımları ve Lewandowski’nin iki golüyle Barcelona, 7-2'lik skorla çeyrek finale yükseldi

23:50 18.03.2026
Barcelona - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2026
Lamine Yamal’ın etkili çalımları ve Robert Lewandowski’nin iki golü sayesinde Barcelona, Newcastle United’ı 7-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.
İspanya’nın Barselona kentindeki Camp Nou Stadı’nda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ve Newcastle United karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı başlayan Barcelona, Lamine Yamal’ın çalımları ve Robert Lewandowski’nin iki golüyle rakibi karşısında üstünlüğünü gösterdi. Newcastle, Lamine Yamal’ın topukla yaptığı başarısız vuruşun golle sonuçlanmasıyla kısa süreli bir avantaj yakalasa da, Katalanlar sahadan 7-2’lik ezici bir galibiyetle ayrıldı.
Barcelona’ya turu getiren goller ise Raphinha (2), Bernal, Lamine Yamal, Fermin ve Lewandowski (2) tarafından kaydedildi. İlk maçın 1-1 berabere tamamlanmasının ardından, rövanşta elde ettiği galibiyetle Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantiledi.
Sporting CP ve Bodo/Glimt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor: Bodo Glimt, turnuvaya veda etti
Dün, 23:53
