Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/sampiyonlar-liginde-ceyrek-finalistler-belli-oluyor-bodo-glimt-turnuvaya-veda-etti-1104326485.html
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor: Bodo Glimt, turnuvaya veda etti
Sputnik Türkiye
Bodo/Glimt’in Şampiyonlar Ligi’ndeki masalsı serüveni sona erdi. Norveç temsilcisi, son 16 turu rövanşında Sporting Lisbon’a uzatmalarda 5-0 mağlup oldu ve... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T23:53+0300
spor
şampiyonlar ligi kupası
uefa şampiyonlar ligi
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104326184_0:68:2690:1582_1920x0_80_0_0_445cbd904bd3a808d332879de22adb5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104326184_61:0:2660:1949_1920x0_80_0_0_ec50cf12c41aec265bd63e6d52a18136.jpg
1920
1920
true
© AA / Zed JamesonSporting CP ve Bodo/Glimt
Sporting CP ve Bodo/Glimt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© AA / Zed Jameson
Abone ol
Bodo/Glimt’in Şampiyonlar Ligi’ndeki masalsı serüveni sona erdi. Norveç temsilcisi, son 16 turu rövanşında Sporting Lisbon’a uzatmalarda 5-0 mağlup oldu ve toplamda 5-3’lük skorla turnuvaya veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları başladı.
Günün erken saatinde Sporting Lisbon, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Bodo/Glimt’i 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Norveç ekibi, turnuvada elde ettiği sürpriz galibiyetlerle futbol dünyasının takdirini kazanmıştı.
Sporting’in geri dönüşü, aynı gün Real Madrid ve Paris Saint-Germain karşısında farklı yenilgileri telafi etmeye çalışan Manchester City ve Chelsea için de örnek oldu.
Diğer eşleşmede ise Arsenal'le Bayer Leverkusen ilk maçta 1-1 berabere kaldı. Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Sporting'le karşılaşacak.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
SPOR
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала