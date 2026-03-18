https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/zaharova-irandaki-enerji-tesislerine-yapilan-saldirilar-cevre-kirliligine-neden-oluyor-1104347614.html
Zaharova: İran'daki enerji tesislerine yapılan saldırılar çevre kirliliğine neden oluyor
Rusya Dışişleri Bakanlığ Sözcücü Zaharova, İran'daki enerji tesislerine yapılan saldırıların çevre kirliliğine neden olduğunu ve insan sağlığını olumsuz... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T15:58+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
i̇ran
saldırı
çevre kirliliği
uyarı
i̇srail
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d70c7323d6b2c7d8b4138e9f08b66bb7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31257418023f83a5ac2ad99d1506871f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Rusya Dışişleri Bakanlığ Sözcücü Zaharova, İran'daki enerji tesislerine yapılan saldırıların çevre kirliliğine neden olduğunu ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığ Sözcücü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında İsrail ve ABD silahlı kuvvetlerinin İran'daki enerji tesislerine düzenledikleri saldırıların yol açtığı çevre kirliliğine değindi, bu durumun insan sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.
Zaharova, "Mühimmatlar ağır metaller ve diğer zehirli maddeler içeriyor: kurşun, krom, nikel, kadmiyum ve benzeri maddeler. Ayrıca kükürt dioksit, azot bileşikleri gibi başka zehirli bileşenler de barındırıyor. Tüm bunlar toprağı kirletiyor" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu durum bağlamdan kopuk tekil bir olgu değil. Bu, insan sağlığı için doğrudan bir tehdittir. Hem doğrudan hem de gıda ürünleri üzerinden dolaylı olarak etkiler yaratır.
Bombardımanlar sonucu İran topraklarında oluşan tonlarca yıkıntı ve atığın önümüzdeki onlarca yıl boyunca ciddi bir çevresel sorun haline geleceğini vurgulayan Zaharova, "Patlamalar, yanan petrol, imha edilen askeri ekipman, mühimmat, evsel atıklar, inşaat kalıntıları, kimyasallar, lastikler, çürüyen biyolojik materyaller ve kanalizasyon sularından oluşan katman, eşi benzeri görülmemiş ölçüde ek sera gazı salımına yol açacak, toprağın, yeraltı sularının ve kıyı deniz alanlarının kirlenme seviyesini artıracak" vurgusunu yaptı.
Sözcü, çevresel durumun sadece İran'ı değil, tüm bölgeyi etkileyeceğinin altını çizdi.