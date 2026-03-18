Zaharova: İran'daki enerji tesislerine yapılan saldırılar çevre kirliliğine neden oluyor

18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T15:58+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığ Sözcücü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında İsrail ve ABD silahlı kuvvetlerinin İran'daki enerji tesislerine düzenledikleri saldırıların yol açtığı çevre kirliliğine değindi, bu durumun insan sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.Zaharova, "Mühimmatlar ağır metaller ve diğer zehirli maddeler içeriyor: kurşun, krom, nikel, kadmiyum ve benzeri maddeler. Ayrıca kükürt dioksit, azot bileşikleri gibi başka zehirli bileşenler de barındırıyor. Tüm bunlar toprağı kirletiyor" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Bombardımanlar sonucu İran topraklarında oluşan tonlarca yıkıntı ve atığın önümüzdeki onlarca yıl boyunca ciddi bir çevresel sorun haline geleceğini vurgulayan Zaharova, "Patlamalar, yanan petrol, imha edilen askeri ekipman, mühimmat, evsel atıklar, inşaat kalıntıları, kimyasallar, lastikler, çürüyen biyolojik materyaller ve kanalizasyon sularından oluşan katman, eşi benzeri görülmemiş ölçüde ek sera gazı salımına yol açacak, toprağın, yeraltı sularının ve kıyı deniz alanlarının kirlenme seviyesini artıracak" vurgusunu yaptı.Sözcü, çevresel durumun sadece İran'ı değil, tüm bölgeyi etkileyeceğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/iran-saglik-bakanligi-abd-israil-saldirilarinda-202-cocuk-ve-223-kadin-hayatini-kaybetti-1104270172.html

