Trump: Pars sahasına saldırıdan haberim yoktu, tekrar olmayacak fakat eğer İran Katar'a saldırırsa sahayı yok ederiz
05:28 19.03.2026 (güncellendi: 05:30 19.03.2026)
© REUTERS Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'da bulunan Pars sahasına saldırısından haberi olmadığını ve saldırının tekrarı olmayacağını iddia ederek, İran'ın Katar'a saldırması durumunda ise söz konusu sahanın 'yok edileceğini' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'in Güney Pars petrol sahasına saldırı planlarından habersiz olduğunu, Katar'ın olaya karışmadığını ve saldırının hazırlandığından haberdar olmadığını iddia etti.
Ayrıca açıklamasında, İran'ın Katar'a saldırması durumunda Güney Pars sahasına güçlü biçiminde saldıracaklarını söyledi.
Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
Ortadoğu’da yaşananlar nedeniyle öfkelenen İsrail, İran’daki Güney Pars Gaz Sahası olarak bilinen büyük bir tesise şiddetli bir saldırı düzenledi. Tesisin tamamına kıyasla nispeten küçük bir bölümü vuruldu.
ABD bu özel saldırıdan haberdar değildi ve Katar bu olayla hiçbir şekilde bağlantılı değildi, hatta böyle bir şeyin gerçekleşeceğine dair hiçbir bilgisi yoktu. Ne yazık ki İran bunu ya da Güney Pars saldırısına ilişkin ilgili gerçeklerin hiçbirini bilmiyordu ve haksız ve adaletsiz bir şekilde Katar’ın LNG gaz tesisinin bir bölümüne saldırdı.
İran akılsızca, bu durumda son derece masum olan Katar’a yeniden saldırmaya karar vermediği sürece, İsrail tarafından bu son derece önemli ve değerli Güney Pars Sahası’na yönelik başka hiçbir saldırı yapılmayacaktır.
Böyle bir durumda ise Amerika Birleşik Devletleri, İsrail’in yardımı veya onayı olsun ya da olmasın, Güney Pars Gaz Sahası’nın tamamını İran’ın daha önce hiç görmediği ya da tanık olmadığı bir güç ve kuvvetle büyük ölçüde yok edecektir.
İran’ın geleceği üzerinde uzun vadeli etkileri olacağı için bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma izin vermek istemiyorum; ancak Katar’ın LNG tesisine yeniden saldırı olursa, bunu yapmaktan çekinmeyeceğim.
İsrail’in İran’daki Güney Pars sahasına yönelik saldırı gerçekleştirmesinin ardından bölgede gerilim tırmandı. Saldırı sonrası İran, misilleme kapsamında Katar’daki bazı enerji ve bağlantılı tesisleri hedef almıştı.