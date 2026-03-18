https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/orban-rusyanin-askeri-harekati-natonun-ukraynayi-kabul-etme-istegine-bir-yanit-1104345539.html

Orban: Rusya’nın askeri harekatı, NATO’nun Ukrayna’yı kabul etme isteğine bir yanıt

Sputnik Türkiye

Batı’nın, Rusya'nın rızası olmadan, Ukrayna'yı NATO'ya kabul etme isteğini açıklayarak Avrupa güvenlik sistemini değiştirdiğini söyleyen Orban, Rusya'nın özel... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T14:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

macaristan

viktor orban

rusya

ukrayna

nato

avrupa birliği

ab

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İngiliz televizyonuna yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’ni Rusya’nın da yer alacağı yeni güvenlik sistemi oluşturmaya çağırdı.Orban, “Ruslar en başından beri, NATO'nun Ukrayna'yı üye olarak kabul ederek Rusya sınırlarına doğru ilerlemesinin bir sebep olacağını açıkça belirttiler. Biz, Rusya'nın tutumunu görmezden geldik. Esasen Rusya'ya danışmadan Avrupa'nın güvenlik sistemini değiştirdik ve onlar da karşılık verdiler. Anladığım kadarıyla durum böyle” ifadesini kullandı.‘Yeni güvenlik sistemi oluşturulmalı’Rusya’nın, Avrupa’nın güvenlik, enerji ve ticaret sisteminin dışında kalmaması gerektiğini söyleyen Orban, “Dolayısıyla şu anda yaşananlar kötü ve durumu en kısa sürede düzeltmek istiyoruz. Bu nedenle, Rusya'nın katılımıyla yeni bir Avrupa güvenlik sistemi oluşturmamamız için hiçbir neden görmüyoruz” dedi.‘Ukrayna, AB için sorun’Avrupa'nın Ukrayna'ya değil, kendi sorunlarına odaklanması gerektiğinin altını çizen Macaristan lideri, “Ukrayna çözüm değil. Ukrayna, sorunun ta kendisi. Ukrayna bizi güçlendirmiyor, zayıflatıyor. Daha güçlü olmak istiyorsak, kendi sorunlarımıza odaklanmalıyız” diyerek Avrupa’nın, kendi silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye odaklanmasının daha iyi olacağını ekledi.NATO'nun doğuya genişleme dönemi bittiYeni dönemde olduğumuzu savunan Orban, NATO’nun doğuya genişleme sürecinin geride kaldığını belirterek, “Artık bu yeni gerçeği kabul etmeliyiz. Barış içinde birlikte nasıl yaşayacağımız konusunda anlaşalım. Ukrayna bir tampon bölge” yorumunda bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

