https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/orban-rusyanin-askeri-harekati-natonun-ukraynayi-kabul-etme-istegine-bir-yanit-1104345539.html
Orban: Rusya’nın askeri harekatı, NATO’nun Ukrayna’yı kabul etme isteğine bir yanıt
Sputnik Türkiye
Batı’nın, Rusya'nın rızası olmadan, Ukrayna'yı NATO'ya kabul etme isteğini açıklayarak Avrupa güvenlik sistemini değiştirdiğini söyleyen Orban, Rusya'nın özel... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T14:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
macaristan
viktor orban
rusya
ukrayna
nato
avrupa birliği
ab
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İngiliz televizyonuna yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’ni Rusya’nın da yer alacağı yeni güvenlik sistemi oluşturmaya çağırdı.Orban, “Ruslar en başından beri, NATO'nun Ukrayna'yı üye olarak kabul ederek Rusya sınırlarına doğru ilerlemesinin bir sebep olacağını açıkça belirttiler. Biz, Rusya'nın tutumunu görmezden geldik. Esasen Rusya'ya danışmadan Avrupa'nın güvenlik sistemini değiştirdik ve onlar da karşılık verdiler. Anladığım kadarıyla durum böyle” ifadesini kullandı.‘Yeni güvenlik sistemi oluşturulmalı’Rusya’nın, Avrupa’nın güvenlik, enerji ve ticaret sisteminin dışında kalmaması gerektiğini söyleyen Orban, “Dolayısıyla şu anda yaşananlar kötü ve durumu en kısa sürede düzeltmek istiyoruz. Bu nedenle, Rusya'nın katılımıyla yeni bir Avrupa güvenlik sistemi oluşturmamamız için hiçbir neden görmüyoruz” dedi.‘Ukrayna, AB için sorun’Avrupa'nın Ukrayna'ya değil, kendi sorunlarına odaklanması gerektiğinin altını çizen Macaristan lideri, “Ukrayna çözüm değil. Ukrayna, sorunun ta kendisi. Ukrayna bizi güçlendirmiyor, zayıflatıyor. Daha güçlü olmak istiyorsak, kendi sorunlarımıza odaklanmalıyız” diyerek Avrupa’nın, kendi silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye odaklanmasının daha iyi olacağını ekledi.NATO'nun doğuya genişleme dönemi bittiYeni dönemde olduğumuzu savunan Orban, NATO’nun doğuya genişleme sürecinin geride kaldığını belirterek, “Artık bu yeni gerçeği kabul etmeliyiz. Barış içinde birlikte nasıl yaşayacağımız konusunda anlaşalım. Ukrayna bir tampon bölge” yorumunda bulundu.
macaristan
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:656:491_1920x0_80_0_0_d137f9563517148c59d779b03f33bc54.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
