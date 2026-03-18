Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Orban: Rusya’nın askeri harekatı, NATO’nun Ukrayna’yı kabul etme isteğine bir yanıt
Batı’nın, Rusya'nın rızası olmadan, Ukrayna'yı NATO'ya kabul etme isteğini açıklayarak Avrupa güvenlik sistemini değiştirdiğini söyleyen Orban, Rusya'nın özel... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
14:54 18.03.2026
Batı’nın, Rusya'nın rızası olmadan, Ukrayna'yı NATO'ya kabul etme isteğini açıklayarak Avrupa güvenlik sistemini değiştirdiğini söyleyen Orban, Rusya'nın özel askeri harekatının da bu eylemlere verdiği yanıt olduğunu belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İngiliz televizyonuna yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’ni Rusya’nın da yer alacağı yeni güvenlik sistemi oluşturmaya çağırdı.
Orban, “Ruslar en başından beri, NATO'nun Ukrayna'yı üye olarak kabul ederek Rusya sınırlarına doğru ilerlemesinin bir sebep olacağını açıkça belirttiler. Biz, Rusya'nın tutumunu görmezden geldik. Esasen Rusya'ya danışmadan Avrupa'nın güvenlik sistemini değiştirdik ve onlar da karşılık verdiler. Anladığım kadarıyla durum böyle” ifadesini kullandı.

‘Yeni güvenlik sistemi oluşturulmalı’

Rusya’nın, Avrupa’nın güvenlik, enerji ve ticaret sisteminin dışında kalmaması gerektiğini söyleyen Orban, “Dolayısıyla şu anda yaşananlar kötü ve durumu en kısa sürede düzeltmek istiyoruz. Bu nedenle, Rusya'nın katılımıyla yeni bir Avrupa güvenlik sistemi oluşturmamamız için hiçbir neden görmüyoruz” dedi.

‘Ukrayna, AB için sorun’

Avrupa'nın Ukrayna'ya değil, kendi sorunlarına odaklanması gerektiğinin altını çizen Macaristan lideri, “Ukrayna çözüm değil. Ukrayna, sorunun ta kendisi. Ukrayna bizi güçlendirmiyor, zayıflatıyor. Daha güçlü olmak istiyorsak, kendi sorunlarımıza odaklanmalıyız” diyerek Avrupa’nın, kendi silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye odaklanmasının daha iyi olacağını ekledi.

NATO'nun doğuya genişleme dönemi bitti

Yeni dönemde olduğumuzu savunan Orban, NATO’nun doğuya genişleme sürecinin geride kaldığını belirterek, “Artık bu yeni gerçeği kabul etmeliyiz. Barış içinde birlikte nasıl yaşayacağımız konusunda anlaşalım. Ukrayna bir tampon bölge” yorumunda bulundu.
Kremlin: Avrupa’dan enerji işbirliğine dair hiçbir sinyal almadık
