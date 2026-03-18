Kremlin: Avrupa’dan enerji işbirliğine dair hiçbir sinyal almadık

Enerji piyasasının büyük çalkantı yaşadığına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupalılardan enerji işbirliği konusunda diyaloğa girmek istediklerine dair... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Avrupa Birliği’nden enerji işbirliği talebinin gelip gelmediği sorusuna, “Avrupalılardan en azından diyaloga girmek istediklerine dair hiçbir sinyal almadık” ifadesini kullandı.Avrupalılardan Ukrayna çözümüne ilişkin müzakere masasında yer almak istediklerine dair sinyaller aldıklarını dile getiren Kremlin Sözcüsü, “Biz bunu zaruri veya uygun bulmuyoruz” dedi.Avrupalılardan başka da hiçbir sinyal almadıklarını söyleyen Peskov, “Öte yandan, hiçbir zaman geç değil. Biliyorsunuz ki Başkan Putin yapıcı diyaloğa, en acil konuları müzakere masasında görüşmeye açık” diye vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Avrupa doğalgaz piyasalarından erken çekilme olasılığını değerlendirme talimatına ilişkin bir soru üzerine Peskov, “Bu konu değerlendirme aşamasında ve oldukça derinlemesine bir analiz gerektiriyor” diye bildirdi.Enerji piyasasının İran'daki savaş nedeniyle çok büyük çalkantılardan geçtiğine dikkat çeken Rus yetkili, “Elbette bu çalkantılar piyasa dinamiklerini tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Bu nedenle, mevcut durumun tüm özelliklerini dikkate alarak derinlemesine bir analiz yapıldığını söyleyebilirim” diye ekledi.Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkan maddeler:Peskov ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın günümüz Avrupalı ​​politikacılarının seviyesinin seleflerinin seviyesiyle aynı olmadığı yönündeki görüşüne katıldığını belirterek şunu dedi:

