İstanbul trafiğinde düzenleme: Saat 16.00’dan itibaren bu yollar kapalı
İstanbul’da Fatih Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında saat 16.00 itibarıyla yollar trafiğe kapatıldı. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul'da saat 16.00 itibarıyla yollar trafiğe kapalı. Fatih'te bulunan Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı yolların ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, bölgede kapsamlı trafik düzenlemesine gidildi.
Kapatılan yollar tek tek açıklandı
Açıklamaya göre saat 16.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yollar şöyle:
Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.
Alternatif güzergahlar duyuruldu
Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesi kullanılabilecek.