MSB duyurdu: İncirlik Üssü'ne ikinci Patriot sistemi konuşlandırılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Almanya'dan görevlendirilen yeni bir Patriot sisteminin Adana'ya konuşlandırılacağını duyurdu. 18.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-18T12:14+0300

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. MSB, Adana'daki Patriot sistemlerine ilave olarak Almanya'dan görevlendirilen yeni bir patriot sisteminin Adana'ya konuşlandırılacağını duyurdu.Tuğamiral Aktürk, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin şunları kaydetti:"13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir. Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla milli düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana'da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana'da konuşlandırılmaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/bakan-bayraktar-dogalgaz-ve-petrolde-arz-guvenliginde-sikinti-yok-yok-dedi-zam-gelecek-mi-sorusunu-1104339901.html

