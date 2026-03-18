'Daha önce hiç görülmedi': James Webb teleskobu gizemli cisimler yakaladı
James Webb Uzay Teleskobu'nun görüntülerinde sıkça ortaya çıkan "küçük kırmızı noktalar", bilim dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Araştırmacılar, bu... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
© AFP 2023 / HO
James Webb Uzay Teleskobu’nun görüntülerinde sıkça ortaya çıkan “küçük kırmızı noktalar”, bilim dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Araştırmacılar, bu gizemli cisimlerin ne olduğuna dair henüz ortak bir görüşe ulaşabilmiş değil.
James Webb Uzay Teleskobu, evrenin derinliklerine dair çarpıcı görüntüler sunmaya devam ederken, bilim insanlarını şaşkına çeviren yeni bir gizemi beraberinde getirdi. Bilim insanları buna 'küçük kırmızı noktalar' (LRD) adını verdi.
Teleskobun yaklaşık dört yıldır elde ettiği görüntülerde yüzlerce kez tespit edilen bu parlak kırmızı noktaların ne olduğu hala kesin olarak bilinmiyor. Araştırmacılardan Jenny Greene, “Kariyerimde ilk kez bir nesnenin neden böyle göründüğünü gerçekten anlayamadığımız bir durumla karşılaşıyorum” diyerek bu belirsizliğe dikkat çekti.

Her gözlemde ortaya çıkıyor

Araştırmacılara göre bu cisimler oldukça yaygın. Webb teleskobu belirli bir gökyüzü bölgesine uzun süre odaklandığında, neredeyse her derin uzay görüntüsünde birkaç “küçük kırmızı nokta” ortaya çıkıyor.
İlk etapta bu cisimlerin erken evrenden kalma dev galaksiler ya da tozla çevrili kara delikler olabileceği düşünülse de, yeni veriler bu açıklamaları yeterli kılmadı.

Büyüyen bir kara delik olma ihtimali tartışılıyor

Bilim insanlarının önemli bir kısmı, bu nesnelerin merkezinde büyüyen kara delikler olabileceğini düşünüyor. Ancak bu görüş de kesinlik kazanmış değil. Alternatif teoriler arasında dev yıldızların ölüm aşaması gibi senaryolar da yer alıyor.

Neden kırmızılar?

Jorryt Matthee liderliğindeki çalışmalar, bu cisimlerin kırmızı görünmesinin nedeninin evrenin genişlemesine bağlı 'kırmızıya kayma' etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu tek açıklama değil. Bazı araştırmalar, kırmızı rengin yoğun hidrojen gazından kaynaklandığını, yani ışığın bu gaz tarafından emildiğini öne sürüyor. Bu durum, önceki “toz bulutu” teorisini zayıflatıyor.
Bilim insanları, bu cisimlerin süper kütleli kara deliklerin oluşum sürecinde kritik bir aşamayı temsil edebileceğini düşünüyor. Eğer bu doğruysa, 'küçük kırmızı noktalar' evrendeki en büyük kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair önemli bir boşluğu doldurabilir.
