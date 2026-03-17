NASA: 1 Nisan'da Ay'a fırlatma denemesi yapılabilir

NASA, dört astronotu Ay çevresinde uçuracak Artemis II görevi kapsamında kullanılan roketin onarımın ardından en erken 20 Mart’ta fırlatma rampasına... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T05:05+0300

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, dört astronotu Ay'ın etrafında uçuracak olan Artemis II görevi için kullanılan roket, onarımın ardından en erken 20 Mart Cuma günü fırlatma rampasına getirilecek ve 1 Nisan'da fırlatma denemesi yapılabilir.NASA'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Şubat ayında NASA, helyum akışında bir aksama tespit ettikten sonra Artemis II görevinin fırlatılmasını ertelemişti.

