https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/nasa-1-nisanda-aya-firlatma-denemesi-yapilabilir-1104299646.html
NASA: 1 Nisan'da Ay'a fırlatma denemesi yapılabilir
Sputnik Türkiye
NASA, dört astronotu Ay çevresinde uçuracak Artemis II görevi kapsamında kullanılan roketin onarımın ardından en erken 20 Mart'ta fırlatma rampasına... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
yaşam
nasa
ay
ay yolculukları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088141210_0:134:2562:1575_1920x0_80_0_0_3683c41fad967125faf3133834d50365.jpg
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088141210_143:0:2420:1708_1920x0_80_0_0_d1c6d0f5615ddc29b9fd4a4e54e36637.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
NASA, dört astronotu Ay çevresinde uçuracak Artemis II görevi kapsamında kullanılan roketin onarımın ardından en erken 20 Mart’ta fırlatma rampasına taşınmasının planlandığını, 1 Nisan’da fırlatma denemesi yapılabileceğini açıkladı.
NASA'dan yapılan açıklamaya göre, dört astronotu Ay'ın etrafında uçuracak olan Artemis II görevi için kullanılan roket, onarımın ardından en erken 20 Mart Cuma günü fırlatma rampasına getirilecek ve 1 Nisan'da fırlatma denemesi yapılabilir.
NASA'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Ekipler, NASA'nın Artemis II roketini Araç Montaj Binası'ndan Fırlatma Rampası 39B'ye en erken 20 Mart Cuma günü taşımayı hedefliyor ve 1 Nisan Çarşamba günü fırlatma denemesi olasılığını koruyor"
Şubat ayında NASA, helyum akışında bir aksama tespit ettikten sonra Artemis II görevinin fırlatılmasını ertelemişti.