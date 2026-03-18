CIA belgeleri ortaya çıktı: ABD hava durumunu değiştirmeye çalıştı

Sputnik Türkiye

ABD’de kamuoyuna açılan istihbarat belgeleri, hava durumunu değiştirmeye yönelik geçmiş projeleri yeniden gündeme taşıdı. 2003 yılında gizliliği kaldırılan CIA... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD’nin dünyanın hava durumunu kontrol etme planları, artık gizliliği kaldırılmış CIA dosyalarıyla gün yüzüne çıktı.1960’lı yıllara ait belgelerde, doğrudan kullanılan kimyasalların içeriği belirtilmezken, roketler ve uçaklar aracılığıyla atmosfere müdahale edilmesi gibi yöntemlerin değerlendirildiği ifade ediliyor. Aynı döneme ilişkin bazı kayıtlarda, ABD’nin Vietnam Savaşı sırasında hava koşullarını etkilemeye yönelik operasyonlar yürüttüğü iddiaları da yer alıyor.Belgelerde adı geçen projeler arasında Project Stormfury ve Project Popeye öne çıkıyor. Stormfury kapsamında kasırgaların zayıflatılması hedeflenirken, Popeye projesinde Vietnam’daki muson yağışlarının uzatılması amaçlanmıştı.Dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’ın hava kontrolüne yönelik çalışmalara destek verdiği de belgelerde yer alıyor. Johnson’ın daha önce yaptığı bir konuşmada “Hava durumunu kontrol eden, dünyayı kontrol eder” ifadesini kullandığı biliniyor.Öte yandan ABD hükümeti, söz konusu çalışmaların temel amacının doğal afetlerin etkisini azaltmak ve kuraklıkla mücadele olduğunu savunuyor. Ancak bazı çevreler ve araştırmacılar, bu projelerin askeri ve stratejik amaçlarla kullanılmış olabileceğini öne sürüyor.Son yıllarda kamuoyunda tartışılan 'chemtrail' iddiaları da bu bağlamda yeniden gündeme geldi. ABD’li siyasetçi Robert F. Kennedy Jr. ve bazı araştırmacılar, yüksek irtifada uçakların bıraktığı izlerin zararlı kimyasallar içerebileceğini iddia ediyor. Buna karşılık bilim dünyasının büyük bölümü, bu izlerin yoğunlaşmış su buharından oluştuğunu ve söz konusu iddiaların bilimsel dayanağı bulunmadığını belirtiyor.

