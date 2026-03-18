Bayramda 867 ek uçak seferi
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ile ara tatil döneminde artacak yolcu talebine karşı iç hatlarda 867 ek uçak seferi planlandığını açıkladı. 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T13:31+0300
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı hava yollarında ek kapasite artışı sağlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık." ifadesini kullandı.Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı ile okulların ara tatil döneminin aynı zamana denk gelmesiyle hava yolu ulaşımında oluşacak talep artışına yönelik gerekli tüm planlamaların yapıldığını bildirdi.Ek seferler bayram tatili sonuna kadar sürecekRamazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı iç hatlarda ek kapasite sağlandığını belirten Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık. Ek seferler bayram tatili sonuna kadar devam edecek." bilgisini verdi.Bu kapsamda, iç hatlarda artan yolcu talebinin karşılanması ve bayram döneminde yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.En fazla ek seferi THY yapacakUraloğlu, bayram ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu şirketleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:"Planlamaya göre, en fazla ek seferi Türk Hava Yolları (THY) gerçekleştirecek. THY iç hatlarda 368 ilave uçuş düzenleyecek, Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress de 50 ek sefer ile kapasite artışına katkı sağlayacak. Toplamda 867 ek uçuşun devreye alınmasıyla özellikle bayram ziyaretleri ve tatil amaçlı seyahatlerde oluşabilecek yoğunluğun azaltılmasını hedeflendi. Yapılan kapasite artışı sayesinde yolcular daha fazla uçuş seçeneğine erişecek. Hava yolu ulaşımında vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."Hedef, bayram yolculuklarında yoğunluğu azaltmakPlanlamaya göre THY 368, Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress 50 ek sefer düzenleyecek. Böylece toplamda 867 ek uçuş devreye alınacak.
