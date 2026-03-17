Liverpool Teknik Direktörü Slot: Bizi iki defa yenmelerinin sebebi kendi sahalarında oynamaları değil

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi konuştu. Slot, önceki... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

Liverpool - Galatasaray karşılaşması öncesi Arne Slot, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Slot, "Deplasman veya evde oynama arasında bir fark varsa bunu yarın göstereceğiz. Kendi sahamızda çok daha güçlüyüz. Çok iyi şeyler için Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğumuz yeri hak ediyoruz. Çeyrek finale kalmayı hak eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizi 2 defa yenmelerinin nedeni kendi sahalarında oynamaları değil. Çok iyi oynadılar. Çok sert ve ciddi maçlardı. Sonucu ayrıntılar belirledi. Bu ayrıntılarını düşünerek çok daha iyi hazırlanacağız. Bunları kendi lehimize çevireceğiz" açıklamasında bulundu.Hollandalı teknik adam ayrıca futbol dünyasının doğasına da değinerek, “Kazanan her şeyi değiştirebilir. Yarın gece bunu başarmaya çalışacağız ve tamamen hazırız” diye konuştu.

