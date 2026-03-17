İsrail Savunma Bakanı, Ali Laricani'nin öldüğünü duyurdu

İsrail, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi hedef aldıklarını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı ise öldürüldüğünü açıkladı ancak İran... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T12:29+0300

2026-03-17T12:29+0300

2026-03-17T12:45+0300

Reuters'in haberine göre İsrail, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi hedef aldıklarını duyurmuştu.İsrail Savunma Bakanı Katz ise öldürüldüğünü duyurdu. Bilgi İran tarafından teyit edilmedi.İsrail medyasına göre İsrail ordusu (IDF) Laricani'nin öldürülüp öldürülmediğini araştırıyordu.Ali Laricani kimdir?Ali Laricani, İranlı siyasetçi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri görevini yürütüyordu. İran siyasetinde uzun yıllar etkili olmuş muhafazakâr isimler arasında yer alıyordu.Larijani ailesi, Time dergisi tarafından bir dönem “İran’ın Kennedys’i” olarak tanımlanan güçlü bir siyasi hanedan olarak gösteriliyordu.Ali Erdeşir Laricani, 3 Haziran 1958'te Necef'te doğdu. Açık kaynaklara göre Ali Larijani, lisans eğitimini bilgisayar bilimi alanında Şerif Üniversitesi’nde (eski adıyla Aryamehr Teknoloji Üniversitesi) tamamladı. Ardından Tahran Üniversitesi’nde Immanuel Kant üzerine odaklanan Batı felsefesi alanında doktora yaptı. Ali Larijani, 1994–2004 yılları arasında İran devlet televizyonu IRIB’in başkanlığını yaptı. 2005–2007 döneminde İran’ın nükleer başmüzakerecisi olarak görev aldı. 2008–2020 yılları arasında ise İran Meclis Başkanı olarak görev yaparak bu pozisyonda 12 yıl kaldı.İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in danışmanlarından biri olan Larijani, İran’da siyaset ve güvenlik bürokrasisinde etkili olan Larijani ailesinin en bilinen üyelerinden biriydi. Ailesindeki diğer isimler de yargı ve akademi gibi önemli devlet kurumlarında görevler üstlenmiştir.

