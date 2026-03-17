https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/galatasaray-1-0in-rovansinda-liverpool-deplasmaninda-tur-ariyor-1104302831.html

Galatasaray, 1-0’ın rövanşında Liverpool deplasmanında tur arıyor: Sarı Kırmızılılarda son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, İngiltere’de Liverpool’a konuk oluyor. Anfield’da oynanacak kritik mücadele TSİ 23.00’te başlayacak... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T09:48+0300

2026-03-17T10:10+0300

spor

galatasaray

liverpool

şampiyonlar ligi kupası

uefa şampiyonlar ligi

davinson sanchez

okan buruk

victor james osimhen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104156557_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_b79ea0cd50a86d4a1d77d11a48779183.jpg

UEFA Champions League son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Liverpool rövanş maçı, İngiltere’deki Anfield Stadium’da oynanacak.Liverpool Galatasaray maçı, 18 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak. Kritik karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak. Futbolseverlerin merak ettiği “Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtı ise TRT 1 ve Tabii platformu olarak açıklandı.Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna yükseldi.Play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta sahasında 5-2 kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Deplasmanda oynanan rövanşta ise uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olmasına rağmen, toplam skor avantajıyla Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmeyi başardı.Liverpool Galatasaray rövanşı, sarı-kırmızılıların Avrupa yolculuğu açısından kritik önem taşıyor.Bu sezon 3. randevuGalatasaray, bu sezon Liverpool ile üçüncü kez karşılaşacak.Lig etabının ikinci haftasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini 1-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına son 16 turunda çıktı. Galatasaray, bu mücadeleyi de aynı skorla kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti.Galatasaray, güçlü rakibini bir kez daha mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırabilmek için ter dökecek.Sanchez cezalıGalatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sarı kart cezası nedeniyle yarınki rövanş maçında forma giyemeyecek.Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tamamında forma giyen Sanchez, son Liverpool müsabakasında üçüncü sarı kartını gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, yarın sahadaki yerini alamayacak.Cezalı Sanchez haricinde eksik oyuncu bulunmayan Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, statü gereği süre alamayacak.Okan Buruk ve 6 oyuncu ceza sınırındaGalatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde muhtemel çeyrek final karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamayacak.Hedef 7. kez çeyrek finalde yer almakGalatasaray, "Devler Ligi"nde 7. kez çeyrek finalde mücadele etmeye çalışacak.Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 1-0 kazandığı Liverpool karşısında iyi bir skor alarak adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmak istiyor.Galatasaray, daha önce 1962-1963, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın son 8 takımı arasında yer almıştı.Osimhen, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele edecekGalatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak."Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek.Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları TSİ ile:17 Mart Salı (Bugün):18 Mart Çarşamba:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/premier-ligden-sert-yaptirim-chelseaye-para-cezasi-ve-transfer-yasagi-1104295264.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

galatasaray liverpool rövanş maçı ne zaman? galatasaray liverpool hangi kanalda? galatasaray liverpool canlı yayın hangi kanalda? şampiyonlar ligi galatasaray liverpool rövanş maçı ne zaman?