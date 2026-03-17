İspanya Kralı VI. Felipe’den tarihi itiraf: 'Çok sayıda istismar yaşandı'
İspanya Kralı VI. Felipe, Amerika kıtasındaki İspanyol sömürge dönemine ilişkin "çok sayıda istismar ve etik tartışma" yaşandığını kabul etti. Açıklama... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
İspanya Kralı VI. Felipe, Madrid’de düzenlenen Kolomb öncesi Meksika’da kadınların rolünü konu alan bir sergi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İspanyol sömürge dönemine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Meksika’nın Madrid Büyükelçisi ile görüşmesinde konuşan Felipe, geçmişte yaşananların bugünün değerleriyle değerlendirildiğinde “gurur duyulacak şeyler olmadığını” söyledi.Kral Felipe, “çok sayıda istismar ve etik tartışma” yaşandığını kabul ederken, bu sürecin tamamen reddedilmeden, “nesnel ve titiz bir analizle” ele alınması gerektiğini vurguladı.'Geçmiş bugünün değerleriyle yargılanmamalı'Felipe, tarihsel olayların günümüz normlarıyla aşırı şekilde yargılanmasına karşı uyarıda bulundu. İspanya’nın sömürge geçmişinin, tek boyutlu bir bakış açısıyla değil, daha geniş bir tarihsel bağlam içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Bu yaklaşım, Madrid yönetiminin uzun süredir sürdürdüğü resmi çizgiyle de örtüşüyor.Meksika’dan yıllardır süren özür talebiMeksika hükümeti, 1519-1521 yılları arasında gerçekleşen İspanyol fethi sırasında yerli halkın maruz kaldığı yıkım nedeniyle İspanya’dan resmi özür talep ediyor. Bu dönemde yerli nüfusun büyük bir kısmının hayatını kaybettiği biliniyor.2019’da dönemin Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Madrid’den “açık ve resmi bir özür” istemiş, ancak İspanya bu talebi reddetmişti.Diplomatik kriz ve karşılıklı restleşmelerİki ülke arasındaki gerilim 2024 yılında da sürdü. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kral Felipe’yi göreve başlama törenine davet etmezken, İspanya da törene resmi temsilci göndermedi. Bu karşılıklı hamleler, ilişkilerde ciddi bir diplomatik kırılmaya işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/trump-kubayi-alma-onuruna-sahip-olacagima-inaniyorum-1104307006.html
İspanya Kralı VI. Felipe, Amerika kıtasındaki İspanyol sömürge dönemine ilişkin “çok sayıda istismar ve etik tartışma” yaşandığını kabul etti. Açıklama, Meksika’nın yıllardır talep ettiği resmi özür tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi de yeniden alevlendirdi.
