Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/ispanya-krali-vi-felipeden-tarihi-itiraf-cok-sayida-istismar-yasandi-1104307667.html
İspanya Kralı VI. Felipe’den tarihi itiraf: 'Çok sayıda istismar yaşandı'
İspanya Kralı VI. Felipe’den tarihi itiraf: 'Çok sayıda istismar yaşandı'
Sputnik Türkiye
İspanya Kralı VI. Felipe, Amerika kıtasındaki İspanyol sömürge dönemine ilişkin “çok sayıda istismar ve etik tartışma” yaşandığını kabul etti. Açıklama... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T11:37+0300
dünya
meksika
amerika
madrid
haberler
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103042/00/1030420075_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_e1b40c21cd8a9d35511a01a1cd6c3b45.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/trump-kubayi-alma-onuruna-sahip-olacagima-inaniyorum-1104307006.html
meksika
amerika
madrid
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103042/00/1030420075_181:0:3293:2334_1920x0_80_0_0_5f1e8f93337e655a42fe583b26e8c2fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:37 17.03.2026
© REUTERS / Francisco Gomez İspanya Kralı 6. Felipe
İspanya Kralı 6. Felipe - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© REUTERS / Francisco Gomez
Abone ol
İspanya Kralı VI. Felipe, Amerika kıtasındaki İspanyol sömürge dönemine ilişkin “çok sayıda istismar ve etik tartışma” yaşandığını kabul etti. Açıklama, Meksika’nın yıllardır talep ettiği resmi özür tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi de yeniden alevlendirdi.
İspanya Kralı VI. Felipe, Madrid’de düzenlenen Kolomb öncesi Meksika’da kadınların rolünü konu alan bir sergi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İspanyol sömürge dönemine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Meksika’nın Madrid Büyükelçisi ile görüşmesinde konuşan Felipe, geçmişte yaşananların bugünün değerleriyle değerlendirildiğinde “gurur duyulacak şeyler olmadığını” söyledi.
Kral Felipe, “çok sayıda istismar ve etik tartışma” yaşandığını kabul ederken, bu sürecin tamamen reddedilmeden, “nesnel ve titiz bir analizle” ele alınması gerektiğini vurguladı.

'Geçmiş bugünün değerleriyle yargılanmamalı'

Felipe, tarihsel olayların günümüz normlarıyla aşırı şekilde yargılanmasına karşı uyarıda bulundu. İspanya’nın sömürge geçmişinin, tek boyutlu bir bakış açısıyla değil, daha geniş bir tarihsel bağlam içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Bu yaklaşım, Madrid yönetiminin uzun süredir sürdürdüğü resmi çizgiyle de örtüşüyor.

Meksika’dan yıllardır süren özür talebi

Meksika hükümeti, 1519-1521 yılları arasında gerçekleşen İspanyol fethi sırasında yerli halkın maruz kaldığı yıkım nedeniyle İspanya’dan resmi özür talep ediyor. Bu dönemde yerli nüfusun büyük bir kısmının hayatını kaybettiği biliniyor.
2019’da dönemin Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Madrid’den “açık ve resmi bir özür” istemiş, ancak İspanya bu talebi reddetmişti.

Diplomatik kriz ve karşılıklı restleşmeler

İki ülke arasındaki gerilim 2024 yılında da sürdü. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kral Felipe’yi göreve başlama törenine davet etmezken, İspanya da törene resmi temsilci göndermedi. Bu karşılıklı hamleler, ilişkilerde ciddi bir diplomatik kırılmaya işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
DÜNYA
Trump: Küba'yı alma onuruna sahip olacağıma inanıyorum
11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала