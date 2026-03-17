Trump: Küba'yı alma onuruna sahip olacağıma inanıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Küba’daki enerji krizinin ve ülke genelindeki elektrik kesintilerinin gölgesinde yaptığı açıklamada, kendisinin 'Küba’yı alma onuruna... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
Trump: Küba'yı alma onuruna sahip olacağıma inanıyorum

11:34 17.03.2026
© REUTERS Kevin LamarqueABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, Küba’daki enerji krizinin ve ülke genelindeki elektrik kesintilerinin gölgesinde yaptığı açıklamada, kendisinin 'Küba’yı alma onuruna sahip olabileceğini' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'daki enerji krizi ve ülke genelinde yaşanan büyük elektrik kesintilerinin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba üzerinde daha geniş bir rol üstlenebileceğini söyledi.
Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Hayatım boyunca Amerika ile Küba hakkında konuşulduğunu duydum. ABD bunu ne zaman yapacak?” ifadelerini kullandı. Trump, “Küba’yı alma onuruna sahip olacağıma inanıyorum. Onu özgürleştirir miyim yoksa alır mıyım, bilemem ama istediğimi yapabilirim” dedi.
Küba'nın genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülkenin elektrik şebekesinin çökmesi nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı.
Öte yandan ABD, Küba'ya petrol sağlayan ülkelere gümrük tarifeleri uygulanabileceğini açıklamıştı.
