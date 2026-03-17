https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/trump-kubayi-alma-onuruna-sahip-olacagima-inaniyorum-1104307006.html

Trump: Küba'yı alma onuruna sahip olacağıma inanıyorum

Trump: Küba'yı alma onuruna sahip olacağıma inanıyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’daki enerji krizinin ve ülke genelindeki elektrik kesintilerinin gölgesinde yaptığı açıklamada, kendisinin 'Küba’yı alma onuruna... 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T11:34+0300

2026-03-17T11:34+0300

2026-03-17T11:34+0300

dünya

abd

donald trump

küba

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104131429_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8548b0e40ed59f0838499dc8f424da1f.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'daki enerji krizi ve ülke genelinde yaşanan büyük elektrik kesintilerinin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba üzerinde daha geniş bir rol üstlenebileceğini söyledi.Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Hayatım boyunca Amerika ile Küba hakkında konuşulduğunu duydum. ABD bunu ne zaman yapacak?” ifadelerini kullandı. Trump, “Küba’yı alma onuruna sahip olacağıma inanıyorum. Onu özgürleştirir miyim yoksa alır mıyım, bilemem ama istediğimi yapabilirim” dedi.Küba'nın genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülkenin elektrik şebekesinin çökmesi nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı. Öte yandan ABD, Küba'ya petrol sağlayan ülkelere gümrük tarifeleri uygulanabileceğini açıklamıştı.

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, küba