https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/fenerbahce-baskani-saran-bizim-camiamiz-bitti-denilen-yerden-geri-donen-bir-camiadir-1104325771.html
Fenerbahçe Başkanı Saran: Bizim camiamız, bitti denilen yerden geri dönen bir camiadır
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T22:49+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
maç
maç yayını
gaziantep
gaziantep futbol kulübü
sadettin saran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099554297_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9e3c4ce228e8075de3d3cbf4b55ed3de.jpg
gaziantep
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099554297_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_22a90f757aa8029c01c978f1b87f809d.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK karşısında alınan 4-1’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Saran, sarı-lacivertli camianın zorluklar karşısında geri dönüş yapabilen bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.
Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK’yi 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kulüp başkanı Sadettin Saran maç sonu açıklama yaptı.
Saran, "Bizim camiamız, bitti denilen yerden geri dönen bir camiadır. Vazgeçmek yok, vazgeçmek gibi bir şansımız yok. Taraftarımızın, Fenerbahçelilerin hayal kırıklığı var, anlıyorum. Dediğim gibi pes etme lüksümüz yok" dedi.
İki kupada sonuna kadar mücadele edileceğini belirten Saran, ''Bu vesileyle bu soğuk havada gelen taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra da taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum" açıklamasında bulundu.