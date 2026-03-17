Dmitriyev: ABD'nin NATO'dan çıkışı üzerine bahisler rekor seviyede
Dmitriyev: ABD'nin NATO'dan çıkışı üzerine bahisler rekor seviyede
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan çıkmayı değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından, NATO'nun... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T22:42+0300
2026-03-17T22:42+0300
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, muhafazakar haber portalı Trending Politics’in ortaklarından iş insanı Collin Rugg’ın, “Trump’ın ABD’yi NATO’dan çekmeyi düşündüğü ve bunun için Kongre onayına ihtiyaç duymadığı” yönündeki değerlendirmesine sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Polymarket’te NATO’nun dağılması üzerine oynanan bahislerin rekor seviyeye ulaştığını belirtti.Dmitriyev, ‘NATO artık olmayacak mı? Başkan Trump, NATO’dan çıkmak için Kongre’nin onayına ihtiyacı olmadığını söylüyor. Polymarket’te NATO’nun dağılması üzerine yapılan bahisler rekor seviyeye ulaştı’ ifadelerini kullandı.
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), donald trump, abd, nato, kongre, x
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), donald trump, abd, nato, kongre, x

Dmitriyev: ABD'nin NATO'dan çıkışı üzerine bahisler rekor seviyede

22:42 17.03.2026
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’dan çıkmayı değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından, NATO'nun dağılması üzerine yapılan bahislerin Polymarket platformunda rekor seviyeye ulaştığını ifade etti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, muhafazakar haber portalı Trending Politics’in ortaklarından iş insanı Collin Rugg’ın, “Trump’ın ABD’yi NATO’dan çekmeyi düşündüğü ve bunun için Kongre onayına ihtiyaç duymadığı” yönündeki değerlendirmesine sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Polymarket’te NATO’nun dağılması üzerine oynanan bahislerin rekor seviyeye ulaştığını belirtti.
Dmitriyev, ‘NATO artık olmayacak mı? Başkan Trump, NATO’dan çıkmak için Kongre’nin onayına ihtiyacı olmadığını söylüyor. Polymarket’te NATO’nun dağılması üzerine yapılan bahisler rekor seviyeye ulaştı’ ifadelerini kullandı.
